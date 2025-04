Milan, Conceicao si lamenta ancora e Caressa sbotta in diretta: "Ora basta"

Il tecnico accusa i giornalisti di avergli mancato di rispetto. A quel punto, il noto telecronista di Sky Sport gli ha dedicato una dura replica

Fabio Caressa non ci sta e passa al contrattacco nei confronti di Sergio Conceicao. Nel corso della trasmissione dei post gara domenicali di Sky Sport, il noto telecronista ha aspramente criticato le parole del tecnico del Milan intervenuto in diretta televisiva. Dopo le accuse di mancanza di rispetto, paventate dall’allenatore dei rossoneri, si è scatenata una bufera nel corso della trasmissione.

Conceicao chiede rispetto

Sergio Conceicao, tecnico del Milan, dopo la sconfitta contro l’Atalanta ha ribadito in diretta televisiva che non è la prima volta che venga trattato male: “Dopo la Supercoppa vinta, al primo risultato negativo si è parlato del mio futuro. Io qualcosa in Portogallo ho vinto, per voi non conta nulla, vabbe’, ma io sono nel calcio da tanti anni. La pressione mi motiva, ma ho sentito un po’ di mancanza di rispetto e questo non mi va bene.”

Non si placa poi l’allenatore dei rossoneri che aggiunge: “Ogni giorno si è parlato del mio futuro come se non ci fosse nessuno qui in panchina. Sono un uomo e un allenatore. Da quanto tempo il Milan non vinceva due trofei in una stagione? Dal 2011. Benissimo”.

La dura replica di Caressa a Conceicao

A quel punto non è mancata la replica di Fabio Caressa, già infastidito da un episodio capitato di recente con Costacurta, che ci ha tenuto a precisare: “Prendersi le critiche fa parte del lavoro e dello stipendio di ognuno di noi. C’è una tendenza al lamento di tutti gli allenatori. Basta con questo lamento continuo! Hai vinto la Supercoppa, ma eri arrivato da tre giorni! E se proprio vogliamo dirla tutta tu ti sei fatto vedere con il sigaro negli spogliatoi.”

Aggiunge poi il telecronista di SkySport: “L’unica immagine che è andata in tutto il mondo dopo la vittoria della Supercoppa è stata quella. Ma i giocatori cosa hanno pensato? Sono stati contenti o no? Secondo me no, secondo me è stato quello all’inizio del disastro di Conceicao! Anche Tudor! Come fa a non aspettarsi delle critiche? Ma è chiaro sarai giudicato sui risultati pure tu! Scusate eh per questa … Ma è tutto l’anno che se lamentano tutti…”

Il rendimento disastroso del Milan da inizio 2025

Non basta il cambio di sistema di gioco del 3-4-3. I rossoneri restano al nono posto in classifica a quota 51 punti. Con una media punti da 1.6 a partita, Sergio Conceicao al Milan sta ottenendo il peggior rendimento in carriera: al Porto ha ottenuto una media di 2.3 punti a partita con una percentuale di vittorie pari al 72%.

Da quando è al Milan, invece, Sergio Conceicao ha ottenuto una percentuale di vittorie del 46%. Con 8 sconfitte tra Serie A e Champions League, in 24 gare totali disputate, il tecnico dei rossoneri non è riuscito a risollevare le sorti del club, post esonero di Fonseca, e dirà sicuramente addio al termine della stagione.