Pagelle di Milan-Bologna 3-1: solito Orsolini poi Gimenez e Pulisic la ribaltano. Champions più lontana per i rossoblù

I top e flop del match di San Siro della 36a giornata di Serie A. Illusione rossoblù poi Conceicao la ribalta con i cambi: doppietta di Gimenez e gol di Pulisic

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La finale anticipata di Coppa Italia se la aggiudica il Milan. I rossoneri ribaltano lo svantaggio iniziale e battono 3-1 il Bologna allo stadio Meazza. Dopo un primo tempo equilibrato e privo di reali emozioni, i felsinei si portano avanti con il solito Orsolini. A quel punto sale in cattedra Conceicao che trova nelle riserve la forza di riscrivere il destino del match. La doppietta di Gimenez e il gol Pulisic confezionano il risultato finale.

Le scelte di Conceicao e Italiano

Antipasto della finale di Coppa Italia ma anche scontro delicato per l’Europa. Più per il Bologna a dire il vero che per il Milan: il Diavolo ha già abbandonato l’idea di raggiungere la Champions. Sergio Conceicao non ha a disposizione né Leao né Fofana: nel suo 3-4-2-1 trovano spazio quindi Loftus-Cheek e Joao Felix. Jovic è l’unica punta.

Per quanto riguarda i rossoblù, invece, c’è un po’ di turnover e riguarda Ndoye e Odgaard. Il trequartista lo fa così l’ex di turno Pobega mentre Dominguez trova collocazione sulla fascia sinistra con l’uomo del momento Orsolini a destra. In attacco tocca a Dallinga, anche perché Castro non è al meglio.

Poche occasioni e un paio di pezzi persi

Il primo tempo è caratterizzato dagli infortuni, non proprio il preludio migliore per la successiva finale. Comincia il Milan che perde Tomori dopo appena 14 minuti. Prosegue poi il Bologna che alla mezz’ora è costretta a sostituire Erlic rimettendo in campo Lucumí. Dal punto di vista delle occasioni fanno qualcosa in più i rossoneri, anche se il match non può essere certo definito vibrante.

Orsolini illude, Conceicao la decide coi cambi

Ad inizio ripresa c’è la possibile svolta: il Bologna va a segno col solito Orsolini che si libera di Pavlovic e scarica un sinistro a giro che non dà scampo a Maignan. A quel punto Conceicao prova a cambiare la sua squadra rendendola più offensiva attraverso i cambi. E ci riesce perché è Gimenez a regalare il pari al Diavolo. A ribaltarla completamente ci pensa Pulisic, bravo a farsi trovare pronto sfruttando una pigra fase difensiva dei rossoblù.

Nel finale arriva anche il tris rossonero ancora una volta con Gimenez. A questo punto il quarto posto si allontana parecchio per la compagine di Italiano. Si prepara bene, invece, per la Coppa Italia il Milan. Probabilmente mercoledì assisteremo a una partita assai diversa ma le indicazioni arrivate per il tecnico portoghese sono positive anche per quel che riguarda la panchina.

Le pagelle del Milan

Maignan 6,5 Su Orsolini non può nulla. Molto reattivo nel finale su Cambiaghi.

Su Orsolini non può nulla. Molto reattivo nel finale su Cambiaghi. Tomori sv Di fatto la sua partita non comincia mai. (Dal 14′ Thiaw 6 Un po’ arrugginito, si trova di fronte un peperino come Dominguez. Alla fine se la cava).

Di fatto la sua partita non comincia mai. (Dal 14′ Un po’ arrugginito, si trova di fronte un peperino come Dominguez. Alla fine se la cava). Gabbia 6 Dallinga non gli toglie il sonno.

Dallinga non gli toglie il sonno. Pavlovic 5,5 Prova a portare Orsolini sul piede debole nell’azione dell’1-0 ma l’azzurro è troppo rapido. (Dal 65′ Walker 6 Utile per il cambio modulo con la difesa a 4 che è più consona all’idea di calcio di Conceicao. Ottima la chiusura difensiva su Castro).

Prova a portare Orsolini sul piede debole nell’azione dell’1-0 ma l’azzurro è troppo rapido. (Dal 65′ Utile per il cambio modulo con la difesa a 4 che è più consona all’idea di calcio di Conceicao. Ottima la chiusura difensiva su Castro). Jimenez 5,5 Ormai è un titolare, alla quinta di fila dal primo minuto. Dovrebbe un po’ alzare il livello però: spinge poco e tecnicamente è impreciso. (Dal 65′ Chukwueze 7,5 Partecipa attivamente a tutti i gol del Diavolo).

Ormai è un titolare, alla quinta di fila dal primo minuto. Dovrebbe un po’ alzare il livello però: spinge poco e tecnicamente è impreciso. (Dal 65′ Partecipa attivamente a tutti i gol del Diavolo). Loftus-Cheek 6 Più lineare rispetto alla precedente uscita. Senza picchi massimi ma neppure minimi. (Dal 78′ Musah ng ).

Reijnders 6 Fa il mediano e ha meno licenza di uccidere.

Fa il mediano e ha meno licenza di uccidere. Da una sua conclusione ribattuta da Theo Hernandez 5,5 Troppo disattento in fase difensiva. Si perde due volte Orsolini.

Troppo disattento in fase difensiva. Si perde due volte Orsolini. Pulisic 7 Le cose buone che fa il Diavolo arrivano da lui. Assist e gol inclusi.

Le cose buone che fa il Diavolo arrivano da lui. Assist e gol inclusi. Joao Felix 5 Un paio di sprazzi interessanti all’inizio poi si spegne. E quando ci prova finisce per intestardirsi con il pallone diventando innocuo.

Un paio di sprazzi interessanti all’inizio poi si spegne. E quando ci prova finisce per intestardirsi con il pallone diventando innocuo. Jovic 5,5 Finito il magic moment? Non calcia in porta né ci va vicino. (Dal 65′ Gimenez 7,5 Entra, reclama un rigore e poi segna l’1-1, si vede annullare il possibile 1-2 e infine lo segna).

Top e flop del Bologna

Orsolini 7 Primo tempo così così, poi si accende alla sua maniera.

Primo tempo così così, poi si accende alla sua maniera. Lykogiannis 6,5 Splendido il salvataggio su Pulisic. Il piede resta sempre delicato come nel tentativo di assist su Pobega.

Splendido il salvataggio su Pulisic. Il piede resta sempre delicato come nel tentativo di assist su Pobega. Skorupski 6 Una brutta uscita a vuoto sulla quale riesce a rimediare. Per il resto nessuna responsabilità sui gol subiti.

Una brutta uscita a vuoto sulla quale riesce a rimediare. Per il resto nessuna responsabilità sui gol subiti. Cambiaghi 5,5 Esce Orsolini, entra lui e cambia il mondo per gli emiliani.

Esce Orsolini, entra lui e cambia il mondo per gli emiliani. Castro 5 Male da subentrante.

Male da subentrante. Lucumí 5 Non entra bene in partita. Passivo anche in occasione del gol di Pulisic.

Serie A: la classifica