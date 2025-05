Zuppi come Papa Leone XIV: tifa Roma ma sogna lo scudetto del Bologna, il derby Champions del Cardinale

Il cardinale, che alla vigilia era tra i papabili a succedere a Bergoglio, ha commentato con ironia la mancata elezione a Pontefice: "Prima deve vincere lo scudetto il Bologna".

Sfumato ‘il sogno’ di succedere a Francesco, il cardinale Matteo Maria Zuppi si ritrova tra due fuochi. Parliamo di calcio, naturalmente. “Io Papa? Prima deve vincere lo scudetto il Bologna” ha ironizzato l’arcivescovo del capoluogo emiliano, commentando l’elezione a Pontefice dell’americano Robert Francis Prevost. Ma il presidente della Conferenza episcopale italiana, nato nella Capitale, è pure un gran tifoso della Roma. Chi sosterrà nella corsa Champions?

Papa Leone XIV, Zuppi, il Bologna e lo scudetto

Intercettato dai cronisti in via della Conciliazione proprio poco prima che iniziasse la messa di Leone XIV, il cardinale Zuppi ha scherzato sulla sua mancata elezione al termine del Conclave.

“In tanti speravano che diventassi Papa? Io mai sperato. Prima deve vincere lo scudetto il Bologna, cominciamo dalla Coppa Italia”. Non si è dunque pronunciato sulla lotta al quarto posto che vale l’accesso alla Champions League e che vede coinvolti ben quattro club: oltre a Roma e Bologna, infatti ci sono Juventus e Lazio.

Romano doc, il calcio e il legame con Bergoglio

Classe 1955, romano, nel 2015 – dunque esattamente dieci anni fa – lasciò la Città Eterna per trasferirsi a Bologna quando fu nominato Arcivescovo metropolitano da papa Francesco, che nel 2019 lo creò poi cardinale. Tra i due il legame è sempre stato speciale, profondo, accomunati anche dalla passione per il calcio: del resto, la ‘fede’ di Bergoglio per gli argentini del San Lorenzo è sempre stata arci-nota.

Ex studente del liceo Virgilio di Roma, nei giorni che hanno preceduto l’elezione di Prevost-Leone XIV, Zuppi ha potuto contare sul sostegno sfegatato della ‘sua’ scuola. E, come ricostruito dalle voci raccolte da Repubblica, pare proprio che da giovane il ‘cardinale in bicicletta’ fosse “un romanista fracico”. Non sarà ‘fracico’, ma anche il Santo Padre venuto da Chicago strizza l’occhio alla squadra giallorossa guidata da Ranieri, di cui – sul web – è considerato il sosia.

Tra Bologna e Roma: l’aneddoto sullo scudetto

La speranza dei tifosi del Bologna è che la sua profezia sullo scudetto si avveri il prima possibile (ma la Coppa Italia andrebbe già più che bene), intanto torna a galla un aneddoto raccontato dal cardinale Zuppi ai microfoni di La7 su un altro tricolore, quello vinto dalla Roma – il terzo nella sua storia – nel 2001.

Si parlava dei cori calcistici in chiesa e a tal proposito il numero uno della Cei ha rivelato che in quel periodo era parroco di Santa Maria in Trastevere e gli chiesero di suonare le campane: “Dissi ‘no, non si può’. E allora mi risposero: ‘Ma che sei laziale?‘”.