Milan, dopo le vittorie rispunta Cardinale: "Supercoppa speciale, ora riprendiamoci il posto che ci spetta"

Primo trofeo dell'era RedBird e 50esimo della storia del club: il successo in Supercoppa del Milan è stato celebrato anche da Cardinale attraverso un messaggio affidato a Ibra.

Il primo trofeo dell’era RedBird coincide col titolo numero 50 della storia del Milan. E anche Gerry Cardinale celebra il trionfo in Supercoppa, reso ancor più speciale dalla clamorosa vittoria in rimonta nel derby con l’Inter. “Ora riprendiamoci il posto che ci spetta” ha fatto sapere il patron nel messaggio recapitato alla squadra attraverso Ibrahimovic.

Milan, la tempesta di fine anno e il ruolo di Cardinale

È stato un fine 2024 burrascoso a Milanello. La situazione è precipitata dopo il pareggio interno con la Roma, quando il club ha deciso di silurare Fonseca. Le modalità dell’addio hanno sollevato un polverone, visto che il portoghese si era presentato regolarmente in mixed zone per le consuete interviste del post partita, salvo poi dare l’annuncio del suo esonero mentre lasciava in auto San Siro.

Dalle indiscrezioni emerse nelle ore successive, pare sia stato proprio Cardinale a voler mandar via l’ex Roma per puntare sul connazionale Conceicao, con cui era già stato raggiunto un accordo da giorni.

Primo trofeo di RedBird: rispunta Cardinale

La scelta di puntare su un allenatore dalla spiccata personalità come l’ex Porto si è rivelata subito vincente, nel senso letterale del termine. Le due vittorie in rimonte contro Juventus e Inter, che hanno evidenziato il ritrovato carattere del Diavolo, hanno consentito al club di centrare il trofeo numero 50 della sua gloriosa storia, ma sopratutto il primo griffato RedBird.

Dopo la tempesta, Cardinale torna a farsi sentire. E lo fa attraverso la voce del suo braccio destro Zlatan Ibrahimovic cui ha affidato un messaggio recapitato alla squadra nel post partita di Riad, dopo la remuntada da sogno completata nel recupero da Abraham.

Gli obiettivi del Milan dopo il successo in Supercoppa

Il proprietario del Milan si è congratulato “per questo straordinario risultato. Vincere questa coppa e farlo in un derby è stato speciale e qualcosa di cui dovete essere profondamente orgogliosi”. Il discorso, poi, si sposta subito sugli obiettivi da raggiungere.

Perché la vera rimonta cui è chiamato Conceicao è da compiere in campionato, dove il Diavolo è in netto ritardo. “Fin qui la stagione è stata impegnativa, ma godetevi questo momento e con questa spinta tornate in Italia per rivendicare il posto che spetta al Milan ai vertici della Serie A. Vi abbraccio tutti e sono con voi in ogni momento” ha chiosato Cardinale.