Milan, il retroscena sull’esonero di Fonseca: la decisione di Cardinale, la comunicazione via sms e Ibra ignorato

L’esonero di Paulo Fonseca, più durante il match con la Roma che dopo, continua a generare polemiche e intanto in rete spuntano nuovi retroscena sull’addio del tecnico portoghese

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Una storia d’amore che forse non è mai davvero iniziata quella tra Paulo Fonseca e il Milan, anche se sarebbe meglio dire tra il tecnico e una parte della dirigenza. L’esonero avvenuto quasi a partita in corso ha lasciato tutti di stucco e ha fatto finire la società sempre più nel mirino dei tifosi che sembrano aver perso completamente la pazienza.

La scelta di Cardinale

Chi decide al Milan? E soprattutto chi ha deciso l’esonero di Paulo Fonseca? La gestione del club rossonero già da tempo non sembra soddisfare i tifosi, la sensazione è quella di una dirigenza troppo orientata all’aspetto economico più che alle vicende di campo. Una spaccatura che si è creata in maniera netta dopo l’addio, ma sarebbe meglio dire il benservito, a Paolo Maldini. E ora sembra anche difficile decifrare a chi facciano capo le decisioni più importante.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nell’ambiente rossonero, e tra i giornalisti che seguono costantemente le vicende della squadra, c’è chi è pronto a sostenere che la decisione finale sia stata proprio di Gerry Cardinale, il proprietario di RedBird avrebbe deciso in prima persona di silurare un tecnico portoghese per fare posto a un altro lusitano: Sergio Conceicao.

Esonero via sms

Già nel corso del match con la Roma, le voci sul possibile esonero sono arrivate dai media accompagnate anche da quelle del possibile sostituto. Poi è stato lo stesso Fonseca a far chiarezza sulla sua situazione. Oggi c’è chi sostiene che la comunicazione al tecnico lusitano sia arrivata proprio da Gerry Cardinale che avrebbe scelto un sms per comunicare l’esonero al diretto interessato. Si tratta ovviamente di voci che finiscono per alimentare un clima già molto teso intorno alla squadra.

Ibra ignorato: futuro a rischio?

All’interno della situazione Milan un capitolo a parte è quello che riguarda Zlatan Ibrahimovic. L’ex allenatore svedese ha assunto il ruolo di dirigente già da diversi mesi ma con incarichi non sempre ben definiti. Le solite voci di dentro rivelano che Ibra non sia stato consultato sulla decisione di mandare via Fonseca per far spazio a Conceicao, con l’ex giocatore che sarebbe stato tenuto all’oscuro di tutta la situazione. In molti puntano il dito proprio verso lo svedese che la scorsa estate avrebbe sponsorizzato Fonseca preferendolo anche ad Antonio Conte, e ora nel momento della fine di questo esperimento sembra non sia stato nemmeno chiamato in causa. Una condizione, che se dovesse essere confermata, potrebbe anche minare il rapporto di Zlatan con la proprietà rossonera.