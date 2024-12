Conceiçao sbarca al Milan, ma è una seconda scelta: Sarri ha rifiutato i rossoneri, tifosi inviperiti 

Il portoghese è atterrato a Linate, la squadra è già a Milanello per il suo primo allenamento: al suo posto poteva esserci il toscano, il suo no ha scatenato i fan rossoneri

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Sergio Conceiçao è a Milano: il nuovo tecnico dei rossoneri è arrivato a Linate nel primo pomeriggio e a breve si recherà a Milanello, dove già oggi potrebbe dirigere il Milan nel suo primo allenamento. L’ex Porto sarebbe però una seconda scelta: prima di lui la dirigenza ha contattato Maurizio Sarri, incassando un rifiuto che ha scatenato i tifosi sui social.

Milan, Conceiçao è arrivato

Sergio Conceiçao è atterrato alle 14:41 a Linate, solo pochi minuti prima il Milan ha annunciato con un comunicato ufficiale l’ingaggio dell’allenatore portoghese, successore dell’esonerato Paulo Fonseca. Per l’ex Porto, come affermato nella stessa nota del club, contratto di 6 mesi con opzione di conferma unilaterale a favore del Milan.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Conceiçao si recherà tra poco a Milanello dove potrebbe dirigere già il suo primo allenamento con i rossoneri. La semifinale di Supercoppa Italiana con la Juventus, in cui gioca il figlio Francisco, è dietro l’angolo: non c’è tempo da perdere.

Milan, Conceiçao una seconda scelta: Sarri ha detto no

Secondo quanto diffuso dal giornalista Alfredo Pedullà, però, Conceiçao è stata una seconda scelta per il Milan, che già due giorni prima della partita di ieri con la Roma – e quindi dell’esonero di Paulo Fonseca – aveva contattato Maurizio Sarri, incassando il no dell’allenatore toscano. La proposta del Milan, limitata alla stagione in corso con un’opzione unilaterale in favore del club per l’eventuale conferma per quella 2025/26, non collimava con i desideri di Sarri, che aveva invece in mente un progetto più a lungo termine e con maggiori garanzie.

Milan, il no di Sarri ai soli 6 mesi di contratto

“Venerdì 27 dicembre il Milan aveva contattato Maurizio Sarri attraverso un intermediario – le parole di Pedullà in un video pubblicato sul suo canale YouTube – e a lui hanno proposto lo stesso contratto che Conceiçao ha poi accettato: 6 mesi con opzione di conferma unilaterale a favore del club”.

Secondo il giornalista Sarri avrebbe rifiutato anche per una questione di dignità. “Sarri, che evidentemente porta avanti l’uomo prima dell’allenatore, ha rifiutato – ha aggiunto Pedullà – . È stato il primo allenatore che il Milan ha contattato, ogni smentita del club oggi sarebbe goffa. Sarri aveva chiesto un contratto di un anno e mezzo, con scadenza giugno 2026, senza opzioni a favore suo o del club, ma solo un’opzione per la stagione 2026/27 in caso di qualificazione del Milan alla Champions League al termine del prossimo campionato. Il Milan a quel punto ha detto a Sarri che ci sarebbero stati altri allenatori, uno in particolare, che avrebbero proposta che lui stava rifiutando. E quindi è arrivato Conceiçao”.

Milan, tifosi all’attacco per il mancato arrivo di Sarri

La ricostruzione offerta da Pedullà circa il no di Sarri e la virata del Milan su Conceiçao ha ovviamente scatenato le reazioni dei tifosi del Milan, inviperiti col club sia per il suo modus operandi, sia per aver preferito il portoghese ad un tecnico con maggiore esperienza in serie A e uno scudetto all’attivo.

“Ha fatto bene Sarri, la dirigenza rovina ogni cosa che tocca. Comunque, ancora una volta abbiamo la dimostrazione che le scelte sono dettate quasi esclusivamente da ragioni economiche”, il commento su X di Cuervo. “Un contratto di 6 mesi lo puoi dare ad una scommessa o ad un allenatore a fine carriera che conosce il calcio e il campionato. Sarri chiedeva solo un progetto”, sottolinea Andrea. “Scelta incomprensibile, Sarri ci stava a fagiolo nel Milan”, il parere di MTD. “C’è un abisso tra Sarri e Conceiçao… giuste le richieste del mister, altrettanto bene mi pare faccia Conceiçao a giocarsi le sue carte”, aggiunge Francesco. “Un’altra prova di una scelta poco lungimirante. Dirigenza da mandare via in blocco”, attacca Damian.