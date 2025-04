Inter, la rivincita di Frattesi: dalle voci di mercato alla commozione per il gol al Bayern dedicato alla nonna

A gennaio il centrocampista avrebbe potuto lasciare i nerazzurri, a Monaco è stato decisivo. Dopo la rete la gioia sfrenata che segue il dolore per la morte della parente

La sera di Monaco di Baviera è anche quella della rivincita di Davide Frattesi: al centro di diverse voci di mercato a gennaio, il centrocampista dell’Inter s’è preso la scena col gol partita al Bayern ed esplodendo in un’esultanza sfrenata prima e bagnata dalle lacrime poi. La rete ha un valore speciale per il giocatore, che ieri ha perso la nonna a cui era molto legato.

Inter, il gol decisivo di Frattesi al Bayern

Entra al 74’ di Bayern Monaco–Inter, Davide Frattesi e meno di un quarto d’ora dopo la decide con un gol dei suoi: quando vede scattare Carlos Augusto a sinistra il centrocampista accelera al massimo verso l’area di rigore, pronto per ricevere il potente cross del terzino brasiliano e scaraventare in porta la palla del 2-1. È il gol della vittoria, Frattesi esplode in un’esultanza sfrenata dalla valenza triplice, prima di commuoversi e venire circondato dai compagni di squadra in un abbraccio di affetto e gratitudine.

Frattesi e la morte della nonna

La gioia esplosiva di Frattesi è motivata dall’importanza del gol segnato in una gara chiave della stagione, ovviamente, ma anche per altro. È un momento di felicità che chiude un periodo complicato sul piano personale, segnato dalla morte della nonna, a cui il centrocampista dell’Inter era molto legato. A lei aveva dedicato ieri un post su Instagram: “Un giorno ti rivedrò e balleremo all’infinito”, aveva scritto, postando le foto insieme alla nonna.

Inter, la dedica di Frattesi alla nonna

A fine gara, Frattesi non può che soffermarsi sul peso emotivo di quel gol, dedicando la rete proprio alla nonna. “Nella mia vita ho sempre pensato che la mia qualità migliore fosse la testa, ho sempre pensato che niente avrebbe potuto scalfirmi – ha confessato il centrocampista al microfono di Sky Sport -. Davanti a questa cosa (la morte della nonna, ndr) sono rimasto spiazzato: andavo dritto per la mia strada ma non sono riuscito più a farlo, sono troppo legato a nonna. È stata dura, non ero abituato a vederla così, è stata una cosa pesante. Ma stasera sono convinto che c’è anche anche lo zampino suo: sono contento, magari qualche strillo da lassù l’ha tirato”.

Frattesi, il riscatto dopo le voci di mercato

Ma il gol di Monaco rappresenta anche una rivincita per Frattesi, un epilogo felice che chiude una parentesi complicata per il centrocampista, apertasi a gennaio. Costretto al ruolo di vice di Barella o Mkhitharyan, Frattesi si sentiva poco importante per Simone Inzaghi e si è ritrovato al centro di diverse voci di mercato: la più insistente quella che riguardava il passaggio alla Roma.

L’Inter ha fatto di tutto per tenerlo, lui si è adattato e nelle ultime due settimane s’è preso la sua rivincita: prima col gol all’Udinese in campionato – decisivo nel 2-1 finale – e poi con quello, pesantissimo, della Allianz Arena. Per Frattesi sarà difficile dimenticare Monaco.