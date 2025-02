Milan: chi è l'erede designato di Theo Hernandez, ha fatto piangere l'Atalanta

Il francese, in scadenza nel 2026, andrà via in estate. Tra le alternative il nome nuovo è De Cuyper, 24enne del Bruges che ha eliminato l'Atalanta

Criticato e praticamente messo alla porta: Theo Hernandez probabilmente andrà via dal Milan in estate. Decisione sofferta, ma epilogo scontato per il francese. Il contratto in scadenza nel 2026 difficilmente verrà rinnovato, si cerca un acquirente per evitare un disastroso addio a parametro zero. Intanto si valuta l’alternativa: è Maxim De Cuyper, gioca nel Bruges e ha da poco eliminato l’Atalanta dalla Champions League.

Theo Hernandez, addio Milan?

Di rinnovo non se ne parla da diverse settimane, le trattative procedono a rilento, ristagnano negli atteggiamenti sbagliati e negli errori, gravi, commessi in campo. Theo Hernandez non è più insostituibile per il Milan: in questa stagione ha spesso perso il posto ad appannaggio del baby Jimenez, l’espulsione contro il Feyenoord costata l’eliminazione dalla Champions League è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Il francese andrà via, già la prossima estate: con il contratto in scadenza al 30 giugno 2026, il Milan non può rischiare di vedere evaporare il gruzzolo che riceverebbe dalla cessione dell’ex Real Madrid. Sicuramente il ricavo economico sarà inferiore rispetto al suo valore, ma trovare un club disposto a versare 50 milioni di euro per un giocatore in fase calante e con un solo anno di contratto, sarà impresa ardua.

Dalle parti di via Aldo Rossi si potrebbero “accontentare” di 30-35 milioni di euro, cifra comunque importante, ma decisamente più bassa di quella che, un paio di stagioni fa, il Milan avrebbe potuto ricevere, se avesse venduto Theo dopo l’exploit scudetto con Stefano Pioli.

Milan su De Cuyper, l’alternativa a Theo Hernandez

Intanto sono iniziati i sondaggi di mercato alla ricerca di un sostituto del francese. Il nome nuovo è Maxim De Cuyper, recente – purtroppo – conoscenza dell’Atalanta: il 24enne nazionale belga è stato tra i protagonisti della clamorosa qualificazione agli ottavi di Champions League del Bruges ai danni della Dea, sconfitta sia all’andata che al ritorno.

Il Milan ha potuto verificare la qualità del terzino sinistro nella sfida di Champions disputata a ottobre. Classe 2000, De Cuyper è cresciuto nel settore giovanile del Bruges e a 20 anni ha debuttato in prima squadra in Europa League. Quindi il trasferimento in prestito al Westerlo, dove ha affinato le doti balistiche: 15 gol e 11 assist in 64 presenze. Nell’estate del 2023 il ritorno al Bruges, non più da comprimario ma da titolare inamovibile.

De Cuyper, valutazione e caratteristiche tecniche

La valutazione di De Cuyper, legato al Bruges sino al 2028, non è altissima, ma neppure troppo bassa: serviranno 25 milioni di euro per strapparlo al club belga. La concorrenza non manca: sul terzino ci sono i fari puntati di West Ham e Arsenal e pure la Juventus – che ha affrontato il Bruges nella Phase League di Champions – ha chiesto informazioni.

De Cuyper è dotato di una buona struttura fisica (183 centimetri di altezza) e di un’ottima corsa, dà ritmo alla manovra offensiva, vede bene la porta (24 gol in carriera, 10 di questi da calcio piazzato). E’ più un terzino di spinta, forse più adatto alla Premier League. Sicuramente da migliorare la fase difensiva: in alcune uscite col Bruges non è stato impeccabile. Ma i presupposti per fare bene in un top club ci sono tutti.