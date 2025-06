Napoli, mossa d'anticipo su Chiesa: ma occhio a Gasperini e alla Roma. Il ritorno in A una buona notizia per Gattuso

L’ex attaccante della Juventus sembra sul punto di chiudere la deludente esperienza al Liverpool: in serie A ha tante pretendenti ma non sarà semplice farlo ritornare

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Federico Chiesa è passato dall’essere l’eroe dell’Italia agli Europei del 2021 al dimenticatoio. Nel breve volgere di poche stagioni il talento cresciuto con la maglia della Fiorentina ha vissuto un’involuzione della sua carriera ma ora sembra deciso a dare una svolta.

La voglia di tornare in Italia

A raccontare la voglia di Chiesa di provare a cambiare le cose ci pensa l’esperto di mercato Fabrizio Romano che dal suo canale YouTube rivela il desiderio di Italia e serie A: “Chiesa vuole lasciare il Liverpool anche se a malincuore. Sta bene in Inghilterra con compagni e allenatore, non ha relazioni negative col mondo Liverpool ma vuole giocare, soprattutto dopo l’arrivo di Wirtz. Mi risulta che ci siano state delle chiamate informative con il Napoli per comprendere le eventuali condizioni di uscita del giocatore. Ma in questo momento il Napoli sta sondando tanti giocatori e poi affonderà sul suo preferito. Ma fino a questo momento l’unica chiamata è arrivata dai partenopei”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’interesse della Roma

La stima di Antonio Conte per Federico Chiesa non arriva di certo come una sorpresa visto che già nella scorsa estate, il club del presidente De Laurentiis aveva mostrato grande interesse per il giocatore. E ora il club si trova anche di fronte all’esigenza di rinforzare il reparto degli esterni offensivi dopo che la partenza di Kvaratskhelia dello scorso gennaio non è mai stata davvero affrontata.

Ma di certo non c’è solo il Napoli che potrebbe pensare alle prestazioni dell’attaccante. Tante le squadre che potrebbero aver bisogno del suo aiuto tra queste anche l’Inter e l’Atalanta che da sempre ha dimostrato grandi capacità nel recupero di calciatori. E proprio per questo motivo c’è sulle sue tracce anche la Roma di Gasperini pronta a offrirgli un ruolo centrale nel progetto.

Il ritorno in nazionale

Nel corso dell’Europeo vinto dall’Italia, Federico Chiesa si dimostrò un giocatore chiave per la squadra di Roberto Mancini. Quel tipo di giocatore con cambio di passo e di velocità che servirebbe come il pane anche alla nazionale in questo momento. In una fase in cui l’Italia vive una mancanza di talento, un eventuale recupero di Chiesa ad alti livelli potrebbe invece essere una boccata d’ossigeno per il prossimo ct Gennaro Gattuso (sempre che le indiscrezioni vengano confermate), , e un ritorno in serie A potrebbe essere una vittoria per tutti.