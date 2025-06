Italia, per Gattuso c.t. solo questione di tempo: il padre anticipa la scelta della Figc e rivela il sogno di tutta Corigliano 

L’uomo ha dichiarato che la “fumata bianca” è ormai vicina e che la città natale di Ringhio sogna una sua vittoria ai Mondiali

Ormai è solo questione di tempo per la nomina di Rino Gattuso a nuovo c.t. dell’Italia: la conferma arriva da Franco Gattuso, padre dell’allenatore, che ha di fatto anticipato la scelta della Figc, rivelando anche di cullare un sogno relativo alla Nazionale e ai prossimi Mondiali.

Gattuso c.t. dell’Italia: il padre anticipa la Figc

È solo questione di attesa ormai per la nomina di Rino Gattuso a commissario tecnico dell’Italia. Il dialogo tra la Figc e l’allenatore procede spedito e a giudicare da quanto dichiarato oggi da Franco Gattuso, padre del tecnico, mancherebbero solo poche ore all’annuncio ufficiale.

“La fumata bianca è molto vicina, Rino potrebbe essere il nuovo allenatore dell’Italia”, queste le parole che il padre di Gattuso ha rilasciato ad Adnkronos, anticipando di fatto la decisione della Federcalcio.

Il sogno del padre di Gattuso e di Corigliano

“Saremmo tutti contentissimi per lui, se lo merita”, ha aggiunto il padre di Gattuso, alludendo al grande attaccamento che il figlio ha conservato nei confronti della Nazionale. Franco Gattuso ha anche spiegato che l’intero paese di Corigliano Calabro, dove l’ex centrocampista oggi allenatore è nato e cresciuto, è in fibrillazione per la nomina di “Ringhio” a c.t..

La cittadina sogna in grande, come rivelato dall’uomo: ”Qui in città c’è già grande soddisfazione, se Rino riportasse la Coppa del Mondo a Corigliano sarebbe un evento straordinario. Ora lui deve dimostrare di essere all’altezza del compito, ma gli va dato tempo di lavorare”.

Nazionale, Barzagli e Bonucci nello staff di Gattuso

Intanto nella giornata di oggi sono emersi nuovi dettagli riguardo allo staff tecnico che accompagnerebbe Gattuso nell’Italia. Con Ringhio c.t. tornerebbe in Nazionale anche Cesare Prandelli, col ruolo di supervisore delle nazionali, mentre gli ex azzurri Andrea Barzagli e Leonardo Bonucci affiancherebbero lo storico secondo di Gattuso Luigi Riccio nella squadra di assistenti del nuovo commissario tecnico.