Calciomercato: Dzeko e Immobile bomber senza età per Bologna, Fiorentina o Milan

Grandi manovre in attesa che scatti la data ufficiale per la campagna trasferimenti, Napoli attivissimo, si va completando il puzzle delle panchine

Il mercato ufficialmente partirà solo il 1 luglio ma oltre alla finestra extra concessa alle società impegnate al Mondiale per club sono numerose le trattative partite e gli affari vicino alla chiusura.

Bomber esperto cercasi

Sono vicini due clamorosi ritorni in serie A. Dopo gli anni alla Roma e all’Inter Dzeko vuole giocare ancora in Italia. Chiusa l’esperienza in Turchia al Fenerbahce, il 39enne attaccante è nel mirino di Fiorentina e Bologna. Il club rossoblù (oltre a Fazzini che piace anche al Torino di Marco Baroni – che lo voleva già alla Lazio – e ai biancocelesti stessi) monitora da vicino un altro attaccante over 35, ovvero Ciro Immobile seguito anche dal Milan.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Milan young in difesa

Proprio il Milan è una delle squadre più attive sul mercato. I rossoneri stanno monitorando alcuni profili per la fascia destra e spiccano di Guelà Doué 21 anni (fratello del fenomeno del Psg Desiré che ha fatto piangere l’Inter) e Marc Pubill. Il primo gioca nello Strasburgo e ha una valutazione di 20 milioni, il secondo, 22 anni, è il terzino destro dell’under 21 spagnola.

Il Napoli cerca il partner di Lukaku

Oltre a Lookman il Napoli spazia anche su altri obiettivi per l’attacco: piace Nunez ma occhio anche a Lucca. In uscita potrebbe cambiare idea Anguissa. Il Besiktas ha presentato un’offerta da 15 milioni di euro ritenuta troppo bassa. Il centrocampista azzurro per meno di 20 milioni non andrà via e potrebbe anche rimanere a Napoli.

Il Lecce si affida a Di Francesco

Dopo aver chiuso il rapporto con Giampaolo, il Lecce riparte da Eusebio Di Francesco. L’ex allenatore del Venezia entro martedì firmerà il biennale che lo legherà al club pugliese. L’ex ct azzurro Luciano Spalletti, invece, darà a breve una risposta all’Al Nassr che gli ha offerto un biennale da 20 milioni di euro a stagione.