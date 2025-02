Pagelle Bruges-Atalanta 2-1: Pasalic ci mette la testa, Hien pasticcione e sfortunato, Samardzic sprecone

Gli uomini di Gasperini rimontano il gol di Jutgla (ingenuità di Hien) con un colpo di testa di Pasalic, ma nel finale il rigore (inesistente) di Nilsson regala il successo ai belgi

Nella gara di andata dei playoff di Champions League, l’Atalanta perde a Bruges a causa di un rigore inesistente ravvisato dall’arbitro turco Meler nel recupero: Nilsson non sbaglia e martedì servirà una vittoria all’Atalanta per accedere agli ottavi di finale. Bruges padrone del campo nella prima mezzora, Atalanta in difficoltà e sotto di un gol al 15′, sull’errore di Hien che regala palla a Talbi, il cui assist trova pronto al tiro Jutgla.

Gli uomini di Gasperini crescono nel finale di tempo, sfiorano il gol con Retegui e trovano il pareggio al 41′ con un colpo di testa di Pasalic sull’assist di Zappacosta. Nella ripresa ci provano De Cuyper e Zappacosta, il subentrato Samardzic spreca col sinistro da buona posizione. Quindi l’incredibile epilogo, con il rigore segnato da Nilsson.

Bruges-Atalanta, la chiave della partita

Per oltre mezzora del primo tempo l’Atalanta soffre tremendamente l’aggressività del Bruges. Al 7’, Hien perde palla, Tzolis si invola verso la porta e calcia debolmente tra le braccia di Rui Patricio, con Jutgla, meglio posizionato, che lo manda a farsi benedire. Un altro errore di Hien, gravissimo, porta al gol del Bruges: al 15′, il difensore sbaglia l’appoggio per Posch, capisce tutto Talbi che appoggia al centro per Jutgla, il cui destro si insacca alle spalle di Rui Patricio.

Il primo tiro dell’Atalanta è di Zappacosta, che dal limite dell’area non inquadra la porta (25’). Ci prova pure Posch con un fendente centrale, bloccato da Mignolet (28’). Il Bruges, però, ne ha di più e con un sapiente giro palla, alla mezzora, arriva alla conclusione con De Cuyper, che calcia sull’esterno della rete. Ma non appena l’avversario cala di intensità e abbassa la guardia, anche grazie alle modifiche tattiche di Gasperini (De Ketelaere da destra a sinistra e scambio Posch-Djimsiti), l’Atalanta ne approfitta. Al 40′, Retegui sfiora l’1-1 col destro, un minuto dopo Pasalic pareggia: cross di Zappacosta, il croato anticipa Mechele e di testa lascia Mignolet impietrito.

La ripresa si apre come il primo tempo, con una spinta costante del Bruges che sollecita la difesa atalantina. La migliore occasione nel forcing belga capita all’8′: batti e ribatti e conclusione mancina di De Cuyper in caduta. Il pallone sfila al lato, con Rui Patricio immobile. Gasperini, non contento, manda in campo Samardzic e Cuadrado e i due sono protagonisti di due grosse occasioni in un minuto: al 20′, sul cross del colombiano, Zappacosta (di testa) si fa fermare da Mignolet. Passano pochi secondi e l’ex Udinese, davanti a Mignolet, allarga troppo il sinistro e spara sul fondo.

Il Bruges molla il colpo nel finale, l’Atalanta prova il colpaccio e l’ex De Ketelaere (punta centrale con l’uscita di Retegui) quasi ci riesce con un sinistro violento respinto in corner da Mignolet. Al 90, l’ultima chance per gli orobici capita sul sinistro di Cuadrado, che non sorprende l’attento portiere di casa. Nel recupero accade l’assurdo: Hien nel tentativo di difendere palla in area allarga il braccio e colpisce Nilsson in faccia. Per Meler è rigore, tra le proteste di Gasperini e i suoi uomini: dal dischetto l’attaccante non sbaglia, vince il Bruges.

Pagelle Atalanta

Rui Patricio 6 – Non ha colpe sul gol di Jutgla. Il sinistro di De Cuyper sfila sul fondo, compie un paio di parate non complicate. Spiazzato dal rigore di Nilsson.

– Non ha colpe sul gol di Jutgla. Il sinistro di De Cuyper sfila sul fondo, compie un paio di parate non complicate. Spiazzato dal rigore di Nilsson. Djimsiti 6 – Non sono mancate le sbavature, ma rispetto ai compagni di reparto è più concentrato e meglio posizionato.

– Non sono mancate le sbavature, ma rispetto ai compagni di reparto è più concentrato e meglio posizionato. Hien 4,5 – Perde un pallone sanguinoso in avvio, ma Tzolis lo grazia. Ne perde un altro e Jutgla non sbaglia. Si riscatta con un paio di buone chiusure, ma nel recupero nel tentativo di difendere palla allarga il braccio e colpisce Nillson in area. Contatto lieve, che vale, però, il rigore della vittoria per il Bruges.

– Perde un pallone sanguinoso in avvio, ma Tzolis lo grazia. Ne perde un altro e Jutgla non sbaglia. Si riscatta con un paio di buone chiusure, ma nel recupero nel tentativo di difendere palla allarga il braccio e colpisce Nillson in area. Contatto lieve, che vale, però, il rigore della vittoria per il Bruges. Posch 5 – Sbadato nei primi minuti, si fa anticipare da Talbi nell’azione dell’1-0. Spostato a destra va un po’ meglio, ma nel secondo tempo Jutgla è una costante spina nel fianco.

– Sbadato nei primi minuti, si fa anticipare da Talbi nell’azione dell’1-0. Spostato a destra va un po’ meglio, ma nel secondo tempo Jutgla è una costante spina nel fianco. (26′ st Toloi 6 – Entra bene nel momento delicato dell’incontro regalando sicurezza al reparto arretrato).

– Entra bene nel momento delicato dell’incontro regalando sicurezza al reparto arretrato). Bellanova 5,5 -Trova De Cuyper in gran serata. Lo soffre tanto, non è brillante in marcatura: gli sbuca spesso alle spalle e sfiora pure il gol.

-Trova De Cuyper in gran serata. Lo soffre tanto, non è brillante in marcatura: gli sbuca spesso alle spalle e sfiora pure il gol. (18′ st Cuadrado 6,5 – Più intraprendente dell’ex Torino, sforna subito un bel cross per Zappacosta, che impegna Mignolet di testa. Ci prova al 90′ col sinistro ma non sorprende Mignolet).

– Più intraprendente dell’ex Torino, sforna subito un bel cross per Zappacosta, che impegna Mignolet di testa. Ci prova al 90′ col sinistro ma non sorprende Mignolet). De Roon 6 – In sofferenza nel contenere il dinamico Onyedika, prese le misure all’avversario difficilmente sbaglia la giocata.

– In sofferenza nel contenere il dinamico Onyedika, prese le misure all’avversario difficilmente sbaglia la giocata. Ederson 5,5 -Nel momento peggiore dell’Atalanta prova a tirare fuori la sua qualità. Ci riesce a intermittenza e fa poco filtro. Sottotono,

-Nel momento peggiore dell’Atalanta prova a tirare fuori la sua qualità. Ci riesce a intermittenza e fa poco filtro. Sottotono, Zappacosta 6,5 – Sulla sua fascia il Bruges spinge con insistenza ed è costretto sulla difensiva. Appena mette la testa fuori dal guscio crossa per Pasalic, che di testa non perdona. Con un’inzuccata è lui a sfiorare il 2-1 al 20′ della ripresa.

– Sulla sua fascia il Bruges spinge con insistenza ed è costretto sulla difensiva. Appena mette la testa fuori dal guscio crossa per Pasalic, che di testa non perdona. Con un’inzuccata è lui a sfiorare il 2-1 al 20′ della ripresa. (41′ st Palestra sv ).

). Pasalic 6,5 – Nella prima mezzora è costretto a indietreggiare per aiutare i due mediani sollecitati dalla spinta veemente del Bruges. Al primo tentativo ci mette lo zampino svettando di testa su Mechele. Nel primo quarto d’ora della ripresa va in sofferenza nel contenere le folate avversarie e Gasperini lo tira via

– Nella prima mezzora è costretto a indietreggiare per aiutare i due mediani sollecitati dalla spinta veemente del Bruges. Al primo tentativo ci mette lo zampino svettando di testa su Mechele. Nel primo quarto d’ora della ripresa va in sofferenza nel contenere le folate avversarie e Gasperini lo tira via (18′ st Samardzic 5,5 – Appena entrato spreca un’occasione d’oro allargando troppo il suo sinistro. Peccato, perché impegno e prestazione non sono mancati).

– Appena entrato spreca un’occasione d’oro allargando troppo il suo sinistro. Peccato, perché impegno e prestazione non sono mancati). De Ketelaere 5,5 – Forse sente troppo la partita contro la sua ex squadra, timido nella giocata nel primo tempo. Un po’ meglio nella ripresa, con tanto di sinistro violento respinto da Mignolet nel finale.

– Forse sente troppo la partita contro la sua ex squadra, timido nella giocata nel primo tempo. Un po’ meglio nella ripresa, con tanto di sinistro violento respinto da Mignolet nel finale. Retegui 6 – Tanto movimento, fa da elastico tra il centrocampo e la sua zona, pur di giocare qualche buon pallone. Sfiora il pareggio poco prima del gol di Pasalic. Sfiancato, esce a metà ripresa.

– Tanto movimento, fa da elastico tra il centrocampo e la sua zona, pur di giocare qualche buon pallone. Sfiora il pareggio poco prima del gol di Pasalic. Sfiancato, esce a metà ripresa. (26′ st Brescianini 6 – Si posiziona a sinistra e con qualche strappo prova a far valere la sua freschezza nelle battute finali).

Top e flop Bruges

Jutgla 7 – Al primo tiro infilza l’Atalanta con un destro forte e preciso. Mette perennemente in difficoltà Posch e Hien.

– Al primo tiro infilza l’Atalanta con un destro forte e preciso. Mette perennemente in difficoltà Posch e Hien. De Cuyper 6,5 – Manda spesso in tilt Bellanova e sfiora due volte il gol, soprattutto a inizio ripresa. Spinta costante, bel giocatore.

– Manda spesso in tilt Bellanova e sfiora due volte il gol, soprattutto a inizio ripresa. Spinta costante, bel giocatore. Talbi 6,5 – Si frappone nella linea di passaggio tra Hien e Posch e manda in porta Jutgla. Corre tanto, ha qualità e le mostra pure nella ripresa.

– Si frappone nella linea di passaggio tra Hien e Posch e manda in porta Jutgla. Corre tanto, ha qualità e le mostra pure nella ripresa. Vanaken 6,5 – Mette ordine al centrocampo e costringe l’Atalanta a indietreggiare il raggio d’azione. Buona prova.

– Mette ordine al centrocampo e costringe l’Atalanta a indietreggiare il raggio d’azione. Buona prova. Mechele 5 – Pasalic lo sbrana anticipandolo di testa e pareggiando l’incontro. È una grave disattenzione, che costa la vittoria al Bruges.

Bruges-Atalanta, la pagella dell’arbitro Meler (Turchia)

In due minuti l’arbitro turco Meler rovina quanto di buono fatto in tutta la partita, fischiando un rigore al Bruges inesistente, per una presunta manata di Hien a Nillson. Fino al 91′ non aveva estratto neppure un cartellino, sventola tre gialli a Hien, Cuadrado e De Roon nel concitato finale. Voto: 4.

