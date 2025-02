Top e flop 24ª giornata Serie A: Koopmeiners dannoso, Arnautovic provvidenziale, Gimenez straripante, Retegui esagera

Ventiquattresima giornata del campionato di serie A 2024/25 con i nostri immancabili top e flop, con un pizzico di cattiveria e ironia i voti migliori e peggiori del turno di A

A sto giro a pagare dazio è stato il Napoli. La giornata numero 24 del campionato di serie A riserva il trappolone alla banda di Conte che appena tre giorni dopo il flop dell’Inter a Firenze si fa impallinare dall’Udinese al Maradona uscendo di fatto con un “misero” +1 in classifica. Nerazzurri che si sono rifatti 4 giorni sempre contro la viola. Gli altri nerazzurri forti, l’Atalanta, recuperano terreno grazie allo scatenato Retegui in un turno che ha visto tutti i big o quasi a segno da Kolo Muani, ancora lui, a Lautaro, passando per Castellanos, Dybala, Leao e Gimenez. Insomma tanta carne al fuoco.

E allora allacciate le cinture e gustatevi i nostri attesissimi top e flop della ventiquattresima giornata di serie A. Sempre con la giusta cattiveria e un pizzico di ironia, nè di più nè di meno. Che non guastano mai, anche e soprattutto a Carnevale, dove ogni scherzo vale. In fondo è solo un gioco… del calcio!

Top e Flop della ventiquattresima giornata di serie A

Angelino TOP 7 : golazzo al Napoli, rigore-vittoria provocato a Venezia. Se non è il suo momento questo. Decisivo!

: golazzo al Napoli, rigore-vittoria provocato a Venezia. Se non è il suo momento questo. Decisivo! Di Gregorio TOP 7,5 : seKolo Muani trascina, DiGre tiene a galla la barca che rischia di affondare quando il Como affonda il colpo, uno, due, tre volte. Lui è sempre pronto anche a zittire chi ancora oggi gli preferirebbe Perin o rimpiange ancora Szczesny.

: seKolo Muani trascina, DiGre tiene a galla la barca che rischia di affondare quando il Como affonda il colpo, uno, due, tre volte. Lui è sempre pronto anche a zittire chi ancora oggi gli preferirebbe Perin o rimpiange ancora Szczesny. Diao TOP 8 : avete letto bene, non Leao ma Diao. Fa impazzire Savona sulla sua fascia e poi quando taglia dentro è letale tanto da trafiggere Di Gregorio per l’1-1. Questo giocatore venuto quasi dal nulla si sta rivelando un crack. Ottimo!

: avete letto bene, non Leao ma Diao. Fa impazzire Savona sulla sua fascia e poi quando taglia dentro è letale tanto da trafiggere Di Gregorio per l’1-1. Questo giocatore venuto quasi dal nulla si sta rivelando un crack. Ottimo! Arnautovic TOP 7 : entra, segna, decide il match con la Fiorentina e poi esce prima della fine. Ecco il vostro 12° uomo. Impossibile chiedere di più.

: entra, segna, decide il match con la Fiorentina e poi esce prima della fine. Ecco il vostro 12° uomo. Impossibile chiedere di più. Coman TOP 7,5 : per la nostra solito rubrica “all’improvviso uno sconosciuto” eccolo questo qui arrivato dalla Romania col colpito di aiutare il Cagliari nella lotta per la salvezza. Subito in campo, pronti-via la butta dentro e non in maniera banale. Ma chi è? Ma chi sei?

: per la nostra solito rubrica “all’improvviso uno sconosciuto” eccolo questo qui arrivato dalla Romania col colpito di aiutare il Cagliari nella lotta per la salvezza. Subito in campo, pronti-via la butta dentro e non in maniera banale. Ma chi è? Ma chi sei? Zaccagni, Castellanos, Pedro TOP 8,5 – voto cumulativo per la Lazio che va ad arare le sterminate praterie che gli lascia il Monza. Il primo dispensa assist, gli altri due maramaldeggiano in area di rigore. Devastanti.

– voto cumulativo per la Lazio che va ad arare le sterminate praterie che gli lascia il Monza. Il primo dispensa assist, gli altri due maramaldeggiano in area di rigore. Devastanti. Pierotti FLOP 5: una settimana fa aveva illuminato mr Giampaolo con una doppietta pesante, al via del Mare si addormenta sul più bello facendosi ipnotizzare da Skorupski (voto 7).

una settimana fa aveva illuminato mr Giampaolo con una doppietta pesante, al via del Mare si addormenta sul più bello facendosi ipnotizzare da (voto 7). Ederson TOP 7,5 : sceglie il giorno sbagliato per fare un gran gol annichilendo quel che resta della difesa del Verona. Già, perchè se il tuo compagno ne fa 4 non puoi mica prenderti la copertina. Ritenta, sarai più fortunato.

: sceglie il giorno sbagliato per fare un gran gol annichilendo quel che resta della difesa del Verona. Già, perchè se il tuo compagno ne fa 4 non puoi mica prenderti la copertina. Ritenta, sarai più fortunato. Gimenez TOP 8 : esordio coi fiocchi, prima in Coppa Italia, poi in campionato. Il Milan ha trovato il suo centravanti.

: esordio coi fiocchi, prima in Coppa Italia, poi in campionato. Il Milan ha trovato il suo centravanti. Kolo Muani TOP 8: in attesa di vincere la citazione per i nostri amici dei “Gol disegnati” si impegna ad andare in nomination ogni settimana. Cinque gol in tre partita. Mica male, ritenta, sarai più fortunato. E domenica c’è l’Inter…

Top flop Allenatori

FLOP BOCCHETTI – Ci ha provato ma non era cosa. Un lampo in 7 partite. Troppo poco per una barca che sta affondando. A Roma inguardabili anche nell’arrocco difensivo completamente scriteriato. Richiamato Nesta ma la sensazione è che non basterà. Serve un mezzo miracolo.

– Ci ha provato ma non era cosa. Un lampo in 7 partite. Troppo poco per una barca che sta affondando. A Roma inguardabili anche nell’arrocco difensivo completamente scriteriato. Richiamato Nesta ma la sensazione è che non basterà. Serve un mezzo miracolo. TOP RUNJIAIC – va al Maradona da vittima sacrificale ed esce in maniera trionfale dopo aver preso un punto e giocato una signora partita. La sua Udinese va a corrente alternata ma quando va… va forte!

Supertop ventiquattresima giornata: Retegui vince a mani basse

Se non lo diamo al Chapita che ne ha fatti 4 al malcapitato Verona a chi lo dovremmo dare? Sta zittendo a colpi di gol tutti quelli che, forse compreso il suo allenatore, quando l’Atalanta l’ha preso han detto o pensato: “Mah insomma, dove vogliono andare con questo qua…” Ed invece sta facendo ricredere tutti, parte forse il buon Mancio che all’epoca ct della Nazionale spuntata in lui ci aveva creduto andandolo a scovare, lui e il suo passaporto da oriundo, fino in Argentina.

Superflop 24° giornata: Koopmeiners da inutile a dannoso

Un come il passo del gambero peggiora invece di migliorare. Il massimo investimento del mercato bianconero in quel di Como perde sanguinosamente palla in uscita dalla propria area propiziando il gol del pareggio dei lariani e non pago al primo via dopo il riposo si dimentica di avere palla tra i piedi, sarebbe il suo mestiere, lasciando al Como una ghiotta occasione poi non sfruttata. Ma che succede Koop?