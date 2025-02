Classifica senza errori arbitrali: giornata di sviste e disastri, i responsi su Juve, Milan, Napoli e Inter

Arbitri, ancora una partita falsata

Nel turno forse più nero della Serie A 2024-25 dal punto di vista arbitrale può mai mancare un match falsato? Ovviamente no. Si tratta di Torino-Genoa, sfida del sabato sera diretta da Feliciani. Manca un calcio di rigore in favore dei granata nel controverso finale di gara. Prima è Matturro a stendere Ché Adams pronto a calciare in porta, poi l’azione continua e Sabelli tira giù Sanabria per la maglia. Non c’è on field review e la partita finisce tra le (giuste) proteste della formazione di Vanoli.

Moviola, tutte le partite del turno

Errori in altre quattro partite, ma non determinanti. In Empoli-Milan disastro di Pairetto. Manca l’espulsione di Cacace per fallaccio su Walker, poi Tomori è ammonito nonostante Colombo parta da fuorigioco. In Inter-Fiorentina inesistente il corner del vantaggio interista, dubbi sul rigore per mani di Darmian su colpo di testa di Gosens che sa di compensazione per l’errore precedente. Giusto, anche se al limite, non assegnare rigore per tocco di mano di Gatti in Como-Juventus, così come corretto il penalty accordato ai giallorossi in Venezia-Roma per contatto Angelino-Marcandalli (identico allo step on foot Pisilli-Politano di Roma-Napoli, dove però il penalty non è stato concesso). Regolare, infine, il gol di McTominay in Napoli-Udinese.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2024-2025 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

class

reale diff

punti class

virtuale NAPOLI 55 NAPOLI -2 57 INTER 54 INTER -1 55 ATALANTA 50 LAZIO -1 46 LAZIO 45 ATALANTA +5 45 JUVENTUS 43 FIORENTINA – 42 FIORENTINA 42 JUVENTUS +2 41 MILAN* 38 MILAN* +2 40 BOLOGNA* 38 ROMA -5 39 ROMA 34 BOLOGNA* +2 36 UDINESE 30 UDINESE -5 35 TORINO 28 TORINO -4 32 GENOA 27 GENOA +1 26 CAGLIARI 24 LECCE – 24 LECCE 24 PARMA -3 23 VERONA 23 EMPOLI -1 22 COMO 22 COMO – 22 EMPOLI 21 CAGLIARI +3 21 PARMA 20 VERONA +7 16 VENEZIA 16 MONZA -2 15 MONZA 13 VENEZIA +1 15

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

Quando può intervenire il VAR? Ecco il regolamento e il protocollo aggiornato, con tutti i casi.