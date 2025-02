Torino-Genoa, moviola: Feliciani, un’altra svista fatale, la rabbia dei granata

La prova dell’arbitro Feliciani nell’anticipo serale di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto abruzzese ha ammonito quattro giocatori

Ermanno Feliciani, direttore di gara della sezione di Teramo, è stata la scelta per Torino-Genoa. Il fischietto abruzzese è un classe 1991, ma vanta solo due stagioni in Serie A. Ha iniziato la terza stagione nella massima competizione arbitrando per la prima volta l’Inter nella gara col Genoa dove ha comunque commesso qualche sbavatura e ha continuato ad avere fiducia con la designazione di Roma-Udinese ma non ha convinto in Napoli-Como ed Atalanta-Verona per poi combinare un pasticcio in Monza-Milan, quando annullò un gol regolare a Dany Mota. Da quel momento non ha più arbitrato in A fino al recente Atalanta-Empoli, vediamo come se l’è cavata ieri l’arbitro abruzzese.

I precedenti di Feliciani con Torino e Genoa

Cinque i precedenti col Grifone che con lui non avevano mai vinto (due pari e 3 ko), tre con i granata (una vittoria e due pareggi)

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Carbone e Peretti con Ferrieri Caputi IV ufficiale, Di Paolo al Var e Maggioni all’Avar, l’arbitro ha ammonito quattro giocatori: Coco (T), Ricci (T), Messias (G), Maturro (G). Espulsi al 90’+4′ espulso Lino Godinho (assistente del Torino) per proteste.

Torino-Genoa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Per oltre un’ora Feliciani non ha problemi. Primo giallo al 69′ ed è per Coco per fallo su Frendrup, ammoniti al 75′ Junior Messias e Ricci per accenno di rissa e all’86’ Matturro per fallo su Sanabria. Poi il finale incandescente nel recupero con due possibili calci di rigore nella stessa azione a cavallo tra il 93′ e il 94′.

Prima è Matturro a stendere Ché Adams che si apprestava al tiro, poi l’azione continua e stavolta Sabelli tira giù Sanabria per la maglia a due passi dal palo. Proteste vibranti ma Feliciani è irremovile e non va nemmeno a rivedere le due azioni, servendosi solo di un check con la sala Var. Nel conciliabolo rosso a Godinho per proteste. Dopo 7′ di recupero Torino-Genoa finisce 1-1.

La rabbia del ds Vagnati

Furioso a fine partita il ds granata Vagnati: “C’è un errore chiaro di campo: Sanabria non può saltare, Sabelli lo prende e lo butta giù. L’arbitro sbaglia in campo, e l’errore può capitare, ma se abbiamo la tecnologia che può aiutarlo non capisco perché non si usi. Questo è un rigore sacrosanto e quanto meno lo deve andare a rivedere, bastava che lo chiamassero. Vediamo tutti che l’avversario butta giù Sanabria e vediamo che la palla va verso di lui, bisogna valutare quando ci sono situazioni in cui il Var può aiutare l’arbitro e lo deve fare”.