Pagelle Torino-Genoa 1-1: Vlasic dipinge, Karamoh fa cilecca, Pinamonti cecchino

Termina con un pareggio la sfida tra i granata e il Grifone. All'autogol di Thorsby risponde Pinamonti: il racconto della partita e le pagelle

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

Il Torino gioca, crea, ma non finalizza e contro un Genoa opaco termina solo con un pari. I granata non riescono a raddoppiare dopo l’autogol di Thorsby nel primo tempo e alla prima occasione avversaria subiscono la rete di Pinamonti, che ritrova la gioia del gol dopo un mese e mezzo. Un punto a testa che non muove molto la classifica, con le due squadre che restano in un limbo: al momento tranquille rispetto alla zona rossa, ma lontane da altre ambizioni.

Torino-Genoa, il racconto del match

Parte bene il Torino, che sfrutta i movimenti di Vlasic sulla trequarti per colpire la difesa avversaria. Il croato dopo appena cinque minuti fa una giocata da “scuola di tecnica”, eludendo l’intervento di due avversari con uno stop, poi serve Che Adams che stoppa male e spreca tutto. I granata continuano a condurre il gioco con belle triangolazione in velocità, ma il Genoa tiene bene.

A sprecare al 20′ ci pensa Karamoh che, a due passi da Leali, non riesce ad addomesticare un grande lancio di un ispirato Vlasic. La squadra di Vanoli concretizza nei minuti di recupero del primo con un autogol di Thorsby, sfortunato a deviare in rete il pallone dagli sviluppi di un corner. Nella ripresa i padroni di casa provano subito a chiuderla con Che Adams, ma la sua conclusione esce di poco.

Al 67′ il Genoa ha la palla gol per pareggiare il match, ma Zanoli sul più bello si fa rimontare da Maripan. Il Grifone non si arrende e dopo qualche istante fa 1-1 con Pinamonti che da bomber d’area fa centro. Grave errore di Coco in costruzione. Nel finale il Torino reclama un calcio di rigore per una trattenuta su Sanabria, con tutta la panchina che si alza in piedi, ma per l’arbitro non c’è nulla. Il Var lascia correre e Feliciani fischia tre volte.

Top e flop del Torino

Vlasic 7 – Fa calcio in tutte le sue espressioni, dipinge all’Olimpico e trasforma in arte ogni palla che passa dai suoi piedi.

Fa calcio in tutte le sue espressioni, dipinge all’Olimpico e trasforma in arte ogni palla che passa dai suoi piedi. Maripan 6.5 – Tiene alta la saracinesca e dalle sue parti non passa (quasi) nessuno.

– Tiene alta la saracinesca e dalle sue parti non passa (quasi) nessuno. Karamoh 5.5 – Dribbla, partecipa, ma poi si perde sempre sul più bello. Non riesce mai a mettere la ciliegina alle sue giocate.

– Dribbla, partecipa, ma poi si perde sempre sul più bello. Non riesce mai a mettere la ciliegina alle sue giocate. Coco 5.5 – Rovina una partita fino a quel momento perfetta con un grave errore in costruzione. Distratto nel momento decisivo.

Top e flop del Genoa