Dopo qualche occasione creata nel primo tempo, sblocca il match il Torino sugli sviluppi di un calcio d'angolo grazie a un autogol di Thorsby. Nel secondo tempo i cambi aiutano il Genoa grazie all'ingresso di Messias e Zanoli, l'ex Milan serve subito l'assist per Pinamonti che trova la rete del pareggio. Sul finale Casadei - all'esordio - si mangia la chance del gol vittoria, poi il match finisce con una serie di proteste al '96 per due episodi per i quali i granata chiedevano rigore. 23:01

90'+7' Fine partita! Torino-Genoa 1-1. All'autogol di Thorsby risponde Pinamonti. 22:44

90'+6' Check over, nessun episodio irregolare. Si riparte.22:44

90'+6' A terra Thorsby da diversi minuti dolorante. Il giocatore esce dal campo e lascia i suoi in 10.22:43

90'+5' Check del VAR per entrambi gli episodi. 22:42

90'+4' Proteste del Torino! Tutta la panchina in piedi! I granata chiedono un rigore per due episodi! Prima per un contrasto tra Matturro e Che Adams, poi per una trattenuta di Sabelli su Sanabria. 22:43

90'+1' Che occasione per il Torino! Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Casadei anticipa tutti e colpisce di testa angolando troppo. La palla finisce fuori! 22:39

90'+1' Cross sul primo palo di Walukiewicz per Sanabria, la palla viene deviata in calcio d'angolo.22:38

90' Quattro minuti di recupero.22:37

86' Ammonito Agustín Matturro irregolare su Sanabria.22:34

85' Insiste il Torino prima con una botta di Ricci da fuori, sulla ribattuta Walukiewicz è impreciso e la palla finisce sul fondo. 22:33

85' Per il Torino esce Nikola Vlašić per Arnaldo Antonio Sanabria Ayala.22:32

84' Conclusione di Zanoli al volo dal limite dell'area, la palla termina a lato.22:31

82' Sabelli fermato da Ricci in area, tutto regolare secondo l'arbitro.22:30

78' Chiusura pulita di Maripan in scivolata su Ekuban. Ottimo intervento del difensore del Torino che toglie palla all'attaccante diretto verso la porta.22:26

78' Per il Genoa esce Andrea Pinamonti, al suo posto Caleb Ansah Ekuban.22:25

75' Ammonito anche Junior Walter Messias.22:23

75' Ammonito Samuele Ricci che diffidato, salterà la prossima partita contro il Bologna.22:22

74' Scintille in campo, l'arbitro interviene per richiamare Ricci e Messias, protagonisti di una lite. 22:22

73' La rete ha dato fiducia al Genoa che ora insiste nella metà campo avversaria. 22:20

71' Esce anche Valentino Lando Lazaro per Marcus Holmgren Pedersen.22:20

71' Yann Dorgelès Isaac Karamoh lascia il campo per Cesare Casadei.22:19

71' Triplo cambio per il Torino: fuori Borna Sosa per il debutto di Cristiano Biraghi.22:19

70' Primo giallo per Saúl Coco. Intervento duro ai danni di Pinamonti.22:21

68' Assist di Junior Walter Messias.22:20

68' GOOOOOL! Torino-GENOA 1-1! Rete di Pinamonti! Messias approfitta di un errore di Coco, serve al centro il compagno che controlla e tira e complice anche la deviazione di Maripan, sorprende Leali firmando il pareggio.



66' Grande opportunità del Genoa con Zanoli involato vero la porta avversaria. Ottima lettura di Maripan che in scivolata respinge la conclusione dell'ex Napoli.22:15

61' Problemi fisici per Milan Badelj che chiede il cambio e lascia il campo a Patrizio Masini.22:08

55' Ancora un guizzo di Vlasic che taglia in verticale per Che Adams. L'attaccante va alla conclusione in diagonale ma colpisce l'esterno della rete. 22:03

53' Conclusione al volo di Lazaro centrale, in presa sicura Leali.22:00

52' Primo tiro in porta del Genoa di Messias, appena entrato. Facile per Milinkovic-Savic.22:00

52' Fuori anche Fabio Miretti per Alessandro Zanoli.22:00

52' Per il Genoa esce Vitinha, al suo posto Messias.22:00

49' Occasione Torino! Palla verticale di Vlasic per Sosa, l'esterno crossa in area dove nessuno riesce nella deviazione! La palla rotola fino alla parte opoosta del campo. 21:56

48' Azione pericolosa del Torino, segue tutto Sabelli che molto attento allontana la palla diretta a Karamoh.21:55

47' Si rialza l'attaccante del Genoa.21:54

46' Subito uno scontro di gioco, ad aver la peggio è Pinamonti che rimane a terra. 21:54

46' Nessun cambio dopo l'intervallo. Si riparte con gli stessi 11 per squadra.21:54

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Torino-Genoa!21:52

Vanoli ha già effettuato un cambio a causa dell'infortunio di Tameze, al suo posto Gineitis. I granata potrebbero far entrare anche forze nuove come Casadei e Elmas, per il loro possibile esordio con la maglia del Torino. 21:46

Proprio all'ultimo minuto di recupero del primo tempo, il Torino riesce a sbloccare la partita e andare in vantaggio grazie a un autogol del Genoa. Decisamente più aggressivi e propositivi i granata che da subito si sono resi pericolosi specie con Vlasic, al momento il migliore in campo. Torino in pressione alta ma anche molto attenti in fase difensiva. Concesso poco agli avversari che dopo i primi 45 minuti non sono ancora riusciti a effettuare un tiro in porta. 21:44

45'+2' Fine primo tempo! Torino-Genoa 1-0 grazie all'autorete di Thorsby.21:37

45'+2' GOOOOOL! TORINO-Genoa 1-0! Calcio d'angolo battuto da Lazaro, il pallone sbuca in mezzo dove non può nulla Thorsby che devia nella sua porta.



45' Segnalati due minuti di recupero. 21:32

44' Palla lunga di Ricci per Vlasic, ancora una volta lasciato solo dagli avversari: anticipa tutti però Leali.21:31

42' Conclusione dalla distanza di Karamoh che dopo un'azione personale tenta il tiro, non trovando però lo specchio della porta. 21:30

41' Gran palla di Martin per Vitinha. L'attaccante si invola verso l'area avversaria disturbato da Sosa, che poi ha la meglio su un rimpallo durante la conclusione, evitando così il calcio d'angolo.21:29

37' Scontro tra Milinkovic-Savic e Badelj. Fallo sul portiere durante la battuta del calcio d'angolo. Fischia Feliciani.21:24

35' Cross in mezzo pericoloso di Martin, manda in calcio d'angolo Samuele Ricci.21:23

30' Costretto al cambio Vanoli: fuori Adrien Fidele Tamèze, al suo posto Gineitis. 21:20

29' Problemi per Tameze: si ferma da solo il centrocampista per un problema alla caviglia.21:19

26' Sinistro di Vlasic pericoloso per Leali: il portiere trattiene in due tempi. 21:18

17' Grande azione del Torino con l'ultima giocata di Adams per Lazaro. L'ex Inter va al cross basso ma nella mischia il Genoa allontana il pericolo. 21:05

14' Gioco momentaneamente fermo per uno scontro di gioco tra Vitinha e Borna Sosa.21:05

14' Un altro contropiede del Genoa sempre con protagonista Pinamonti. La palla per i compagni viene intercettata da Maripan. 21:02

11' Contropiede del Genoa diretto da Pinamonti. L'attaccante apre per Miretti che riserve poi il compagno, intervento regolare di Ricci che recupera il pallone.20:59

9' Calcio di punizione del Torino calciato da Lazaro. Qualche rimpallo favorisce il Genoa che riesce così a spazzare via. 20:57

7' Occasione Torino! Uno-due tra Vlasic e Karamoh, con il croato che va alla conclusione dal limite dell'area sul primo palo. Leali manda in calcio d'angolo!20:56

4' Guizzo del Torino: cross dalla sinistra di Sosa diretto in area da Vlasic. Interviene Martin che anticipa il colpo di testa del giocatore del Torino. 20:53

3' Calcio di punizione del Genoa battuto da Martin direttamente sul secondo palo. La palla finisce sul fondo. 20:50

1' Si parte! Comincia Torino-Genoa. Fischia l'arbitro Feliciani!20:47

FORMAZIONE UFFICIALE GENOA (4-3-3): Leali - Sabelli, Matturro, Vasquez, Martin - Thorsby, Badelj, Frendrup - Vitinha, Pinamonti, Miretti. All. Vieira.20:11

FORMAZIONE UFFICIALE TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic - Walukiewicz, Coco, Maripan, Sosa - Ricci, Tameze - Lazaro, Vlasic, Karamoh - Adams. All. Vanoli.20:11

Diverso l'andamento del Genoa che nelle ultime sei giornate ha raccolto 3 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte. Con i diversi successi dell'ultimo periodo, specie negli scontri salvezza contro Parma e Monza, la squadra di Vieira si è allontanata allungando sul terzultimo posto. 20:09

Sei risultati utili consecutivi per il Torino reduce dal grande pareggio contro l'Atalanta nell'ultima giornata. La squadra di Vanoli non perde in campionato da più di un mese: 0-2 contro il Bologna proprio in casa il 21 dicembre. 20:06

Un solo punto le divide in classifica, a Torino si sfidano undicesima contro dodicesima. I granata hanno raccolto 27 punti in 23 partite, il Genoa 26. 20:04

Buonasera e benvenuti a Torino-Genoa, match valido per la 24ª giornata di Serie A!19:33

