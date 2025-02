Napoli-Udinese, moviola: la verità sul gol azzurro: era da annullare la rete di McTominay?

La prova dell’arbitro Marinelli nel posticipo al Maradona analizzata ai raggi X dall’esperto Marelli, il fischietto laziale ha ammonito solo Lucca

Livio Marinelli, la scelta di Rocchi per Napoli-Udinese, è un maresciallo dell’Esercito italiano in forza al 7° Reggimento alpini, ha iniziato ad arbitrare nel 2002, arrivando in Serie D nel 2008. Nel 2012 è passato in Lega Pro, dove è rimasto per quattro anni, nei quali ha diretto anche la finale della Coppa Italia Primavera 2015-2016. Promosso in CAN B nel 2016, il 1º luglio è stato insignito del Premio Presidenza AIA, in quanto “arbitro effettivo particolarmente distintosi nel corso della stagione sportiva”.

Ha esordito nella serie cadetta il 27 agosto, in occasione di Bari-Cittadella. Il debutto in Serie A è avvenuto il 25 ottobre 2017 allo Stadio “Atleti Azzurri d’Italia” di Bergamo, nella partita Atalanta-Verona e in stagione ha debuttato benino in Cagliari-Roma, quando è stato chiamato a sostituire l’infortunato La Penna, e maluccio in Verona-Torino ma soprattutto ha fatto discutere in Juventus-Cagliari. Non ha sbagliato niente però martedì scorso in Atalanta-Bologna di coppa Itala, vediamo come se l’è cavata ieri al Maradona il fischietto laziale.

I precedenti di Marinelli con Napoli e Udinese

E’ stata la quinta gara con i friulani in campo. I precedenti parlano di una vittoria, due pareggi ed una sconfitta. L’ultima volta che Marinelli aveva diretto l’Udinese è stata in occasione del match pareggiato 1-1 contro l’Empoli in questa stagione. Con il Napoli, invece, era sette i precedenti, per un totale di quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte. L’ultima volta che Marinelli aveva diretto gli azzurri è stata in occasione del match vinto 2-1 con la Salernitana nel gennaio del 2024, più di un anno fa.

L’arbitro ha ammonito un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e Votta con Bonacina IV uomo, Camplone al Var e Marini all’Avar, l’arbitro ha ammonito solo l’attaccante dell’Udinese Lucca.

Napoli-Udinese, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. In una gara senza particolari situazioni border line il caso che ha fatto discutere accade al 37′, in occasione del gol del vantaggio azzurro. McTominay stacca di testa e segna sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Proteste dell’Udinese che si lamenta di un possibile fallo su Christensen in occasione del colpo di testa, di un possibile tocco col braccio di McTominay e soprattutto di un tocco in area di porta tra Lukaku e il portiere Sava. Tutto regolare per arbitro Marinelli e Var. Per il resto un solo ammonito, al 55′, ovvero Lucca, per un intervento falloso ai danni di Di Lorenzo. Dopo il recupero Napoli-Udinese finisce 1-1.

La sentenza di Marelli

A far chiarezza sulla validità o meno del gol del Napoli è il talent di Dazn Luca Marelli che spiega: “Partiamo col dire che il salto di McTominay è regolare, poi che il tocco è con la spalla e non col braccio. Proteste per posizione di Lukaku? Il belga era fermo, è Sava che gli è andato addosso, dunque gol assolutamente regolare“.