Napoli-Udinese, segna McTominay ma è polemica: tocco tra Lukaku e il portiere Sava, proteste anche sul web

Proteste sul gol del momentaneo 1-0 al Maradona: lo stacco dello scozzese e il contatto tra il belga e il numero 1 friulano nel mirino dei tifosi dell'Inter che "gufano".

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Veleni e polemiche al Maradona e anche sul web in occasione di Napoli-Udinese. In campo gli azzurri e i friulani, mentre davanti alle tv, incollati alle radioline o intenti a scrutare i live del match ci sono soprattutto i tifosi dell’Inter, intenti a “gufare” la formazione di Conte in ottica sprint Scudetto. Proteste furiose soprattutto in occasione del gol del momentaneo 1-0 del Napoli, firmato da McTominay al 37′.

Napoli-Udinese, il gol di McTominay al 37′

Nella circostanza lo scozzese, che pochi minuti prima aveva rimediato una botta alla testa dopo uno scontro fortuito con un avversario, ha staccato di testa sugli sviluppi di un corner e ha fatto centro, mettendo a segno il gol numero sei in campionato. Che però ha scatenato le proteste dei giocatori dell’Udinese. Che si sono lamentati un po’ di tutto: di un possibile fallo su Christensen in occasione del colpo di testa, di un possibile tocco col braccio di McTominay e soprattutto di un tocco in area di porta tra Lukaku e il portiere Sava. Tutto regolare per arbitro Marinelli e Var.

Fallo di Lukaku su Sava? Proteste sui social

Proteste anche sul web. Tra i più scatenati, i sostenitori dell’Inter. “Altro che Marotta League, Lukaku si piazza davanti al portiere e questi convalidano il gol”. Oppure: “Così si falsano i campionati”. E ancora: “Immaginiamo a parti invertite cosa sarebbe successo”. Ci sono anche i tifosi del Napoli, che difendono la “pulizia” dell’azione: “È Sava che va addosso a Lukaku, ma di che parliamo?”. O anche: “E poi i piagnoni saremmo noi?”.

Gol McTominay irregolare? Il responso di Marelli

A far chiarezza è arrivato il responso in tempo reale dell’ex arbitro della sezione di Como, Luca Marelli, talent per DAZN. Un verdetto – per giunta – interrotto al momentaneo 1-1 dell’Udinese messo a segno dopo tre minuti da Eykelkamp dopo un clamoroso errore in tandem di Juan Jesus e Mazzocchi. “Partiamo col dire che il salto di McTominay è regolare, poi che il tocco è con la spalla e non col braccio. Proteste per posizione di Lukaku? Il belga era fermo, è Sava che gli è andato addosso, dunque gol assolutamente regolare“.