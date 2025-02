Classifica senza errori arbitrali: falsate tre gare, i verdetti su Milan-Inter, Roma-Napoli, Juve e Atalanta

Arbitri, tre big match falsati in Serie A

I tre big match falsati in questo turno sono proprio quelli riguardanti le formazioni al vertice della classifica. Al Napoli manca sicuramente un rigore contro la Roma (spinta di Koné su McTominay) e forse un altro: step on foot di Pisilli su Politano, incredibilmente ammonito da Fabbri per simulazione. In Milan-Inter è da rigore il calcio di Pavlovic su Thuram che ha fatto imbestialire Inzaghi: grave l’errore di Chiffi e Var, surreale la difesa d’ufficio dei vertici arbitrali a Open Var. Dulcis in fundo, falsata pure Atalanta-Torino: manca un secondo rigore in favore dei nerazzurri per tocco col braccio di Coco (Marelli dixit).

Moviola, le altre partite della 23ma giornata

Peccati veniali e non determinanti anche in altre partite del turno. In Bologna-Como, ad esempio, probabilmente esagerata l’espulsione del comasco Fadera. Sviste anche in Fiorentina-Genoa, con un clamoroso diverbio da Dodo e Vieira dopo un contatto in area del Genoa tra l’esterno viola e Frendrup, e in Parma-Lecce. Corrette, invece, le decisioni prese da Zufferli in occasione di un’altra partita ricca di contestazioni: Juventus-Empoli. In generale nessun errore determinante a differenza di quanto accaduto nelle altre tre partite, in cui a risultare penalizzate sono state Napoli, Inter e Atalanta.

Serie A, la classifica senza errori arbitrali

Ecco la classifica di Serie A 2024-2025 senza errori arbitrali, aggiornata al netto di tutte le sviste determinanti dei fischietti:

virtuale NAPOLI 54 NAPOLI -2 56 INTER* 51 INTER* -1 52 ATALANTA 47 LAZIO -1 43 LAZIO 42 ATALANTA +5 42 JUVENTUS 40 FIORENTINA* – 39 FIORENTINA* 39 JUVENTUS +2 38 BOLOGNA* 37 MILAN* +2 37 MILAN* 35 ROMA -5 36 ROMA 31 BOLOGNA* +2 35 UDINESE 29 UDINESE -5 34 TORINO 27 TORINO -2 29 GENOA 26 GENOA – 26 VERONA 23 PARMA -3 23 LECCE 23 LECCE – 23 COMO 22 EMPOLI -1 22 EMPOLI 21 COMO – 22 CAGLIARI 21 CAGLIARI +3 18 PARMA 20 VERONA +7 16 VENEZIA 16 MONZA -2 15 MONZA 13 VENEZIA +1 15

*1 partita in meno

IL REGOLAMENTO

Questa classifica è stilata sulla base di quello che avviene in campo, in occasione di episodi decisivi e che possono determinare direttamente il risultato, come i gol convalidati o annullati, i rigori concessi o non concessi, un’espulsione esagerata o ingiusta a tanti minuti dalla conclusione del match. Non sono considerate le variabili non direttamente determinanti, come i cartellini gialli, i falli veri o presunti avvenuti nell’azione precedente a quella che ha portato a un gol, un’espulsione contestata in zona Cesarini, ecc. In caso di parità di punti tra due o più squadre, è premiata quella che ha subito più penalizzazioni nell’arco del campionato.

L’Albo d’oro del Campionato di Serie A senza errori arbitrali di Virgilio Sport

Ecco i vincitori dello speciale campionato di Virgilio Sport: in corso la sesta edizione.

2019-20: Inter

2020-21: Inter

2021-22: Milan

2022-23: Napoli

2023-24: Inter

