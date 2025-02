Juventus-Empoli, moviola: dubbi sui primi tre gol e sul rigore revocato

La prova dell’arbitro Zufferli allo Stadium nel lunch match di A analizzata ai raggi X da Luca Marelli, il fischietto di Udine ha espulso un giocatore

Tecnicamente in crescita, Zufferli – la scelta per Juve-Empoli– è una delle ultime fiamme di Rocchi che lo sta proponendo con costanza. Rigido nell’applicazione del regolamento, ben strutturato fisicamente, ma con alcune lacune che sta sistemando, arbitra dal 2006 ed è stato insignito della “Panchina verde” nel 2008, dal luglio 2021 è presente nell’organico della CAN. Il suo debutto nel massimo Campionato è avvenuto il 12 febbraio 2023 in occasione della partita Bologna-Monza ma aveva convinto poco e l’anno scorso è stato utilizzato poco in A.

In stagione ha debuttato male in Roma-Empoli, commettendo un paio di errori gravi per poi riprendersi nelle gare successive fino a diventare una garanzia. Perfetto nella penultima uscita in Napoli-Verona, così così in Roma-Genoa ma come se l’è cavata all’Allianz il fischietto di Udine?

I precedenti di Zufferli con Juventus ed Empoli

E’ uno Juventus-Parma 2-2 l’unico precedente in campionato della Vecchia Signora col fischietto della Sezione AIA di Udine. Il tabellino di quell’incontro ricorda i cartellini gialli sventolati nei confronti di Francisco Conceiçao e Dusan Vlahovic. Due gli incroci con l’Empoli, una vittoriosa trasferta di Roma e nel 2022-2023, c’era stata Cremonese-Empoli gara terminata col punteggio di 1-0 in favore dei Violini.

L’arbitro ha espulso Maleh

Coadiuvato dagli assistenti Mondin e Mokhtar con Perri IV uomo, Camplone al Var e Marini all’Avar, l’arbitro ha ammonito Gyasi e Maleh poi espulso per doppio giallo.

Juve-Empoli, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 4′ segna subito l’Empoli con De Sciglio ma c’è Cacace in posizione di fuorigioco, check del Var che dà l’ok all’arbitro. Il gol è buono. Al 7′ Locatelli perde palla all’interno della propria area, Esposito la fa passare tra le gambe di Gatti per Maleh che finisce a terra dopo un contatto con Weah. Zufferli lascia correre e concede rimessa dal fondo ai padroni di casa.

Al 15′ Zufferli fischia un rigore per l’Empoli: slalom di Esposito e tocco di esterno per l’inserimento di Maleh che sposta la palla e viene steso da Di Gregorio. C’è però un check del Var per un tocco di braccio di Anjorin nello sviluppo dell’azione: l’arbitro viene chiamato all’on field review e torna sui suoi passi. Al 37’ il primo giallo è per Gyasi per un fallo su Koopmeiners al limite dell’area.

Al 40’ ammonito anche Maleh per un fallo su Kolo Muani. Al 60’ segna Kolo Muani dopo un contatto con Goglichidze che cade ma per l’arbitro è tutto regolare. Anche sul raddoppio del neo-acquisto qualche dubbio sulla posizione del bomber al momento del tiro di Weah.

All’84’ entrata in ritardo di Maleh su Nico Gonzalez, Zufferli non ha dubbi ed estrae il secondo giallo per l’ex Lecce che finisce sotto la doccia in anticipo. Al 90′ Vlahovic terra dopo un contrasto con Marianucci, tante proteste del serbo nei confronti di Zufferli che lascia correre. Dopo il recupero Juve-Empoli finisce 4-1.

I giudizi di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi della gara è l’esperto di Dazn, Luca Marelli, che parte dal gol di De Sciglio: “Al momento del colpo di testa di De Sciglio Cacace si trovava in posizione irregolare ma il Var ha valutato se avesse ostacolato la visuale di De Gregorio, cosa che non è avvenuta perché era un suo compagno bianconero a disturbarlo: gol valido e decisione che mi trova d’accordo“.

Sul rigore revocato all’Empoli Marelli spiega: “Il tocco di braccio c’è stato ma non nella sua immediatezza per questo deve essere valutato nella sua punibilità, giusta l’on field review dopo cui il penalty viene annullato”. Sul gol del pari della Juve nessun dubbio: “Due i contatti da vedere, uno a centrocampo prima del gol ma è solo una dinamica di gioco e uno in area ma non c’è infrazione, solo uno scontro fisico”.