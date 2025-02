Juventus, attenta a Yildiz: ci sono tre club pronti a soffiartelo. La cena segreta, il retroscena

L'ex procuratore di CR7 sbarca a Torino per seguire il figlio in un torneo giovanile ma organizza anche una cena con Giuntoli e i genitori di Yildiz

Torino, cena a quattro. Argomento calciomercato. Cosa bolle in pentola tra il procuratore Jorge Mendes e Cristiano Giuntoli? Proprio a ridosso della chiusura della finestra invernale, l’ex procuratore di Cristiano Ronaldo è ora ‘ufficialmente’ a Torino per seguire un torneo giovanile in cui era impegnato il figlio. Non è però di certo passata inosservata, agli occhi dei tifosi bianconeri, anche una cena organizzata dal procuratore Mendes – in un noto ristornate di Torino – con i genitori di Yildiz e la presenza del ds bianconero. I retroscena di mercato per il gioiellino turco.

Mendes, Giuntoli e genitori Yildiz: un incontro non casuale

Nel pomeriggio, il manager portoghese è stato riconosciuto all’aeroporto di Torino e, in tarda serata, ha lasciato il locale in compagnia di due persone molto familiari nell’ambiente bianconero: i genitori di Kenan Yildiz.

Il giovane talento turco, arrivato alla Juventus (Under 23) a parametro zero nel 2022 dopo l’addio al Bayern Monaco, è considerato uno dei prospetti più brillanti del calcio europeo. Una foto del loro incontro è apparsa sui social, salvo poi essere rimossa rapidamente. Un caso? Difficile da credere!

Asta milionaria in vista per Yildiz

Nel frattempo, in Inghilterra crescono le voci su una possibile battaglia tra club per accaparrarsi il talento classe 2005. Manchester City e Chelsea sarebbero disposte a mettere sul piatto una cifra compresa tra 80 e 90 milioni di euro per assicurarsi il fantasista.

Ma non sono le uniche squadre interessate: anche il Paris Saint-Germain segue con attenzione l’evolversi della situazione. Con tante prodezze stagionali già nel carniere Kenan Yildiz ha dimostrato di essere pronto per il grande salto.

La Juventus e il prezzo di mercato dei suoi gioielli

Trattenere il numero 10 bianconero non sarà semplice. Sebbene sia uno dei giocatori più amati dai tifosi, la Juventus sembra aperta a valutare offerte irrinunciabili dato il forte periodo di crisi economica del club.

In un periodo storico in cui ogni giocatore ha un prezzo, la dirigenza bianconera potrebbe cedere Yildiz per finanziare altre operazioni di mercato (come Victor Osimhen che resta il sogno per giugno come erede di Vlahovic).