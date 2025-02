Juventus-Empoli 4-1, pagelle: De Sciglio spaventa Motta. Kolo Muani, Vlahovic e Conceicao rimontano

I top del lunch match della 23a giornata di Serie A. I bianconeri vanno subito sotto con il gol dell'ex ma poi reagiscono e dilagano nella ripresa

Il gol del De Sciglio è la raffigurazione del fantasma di Max Allegri che si ripresenta all’Allianz Stadium come negazione del nuovo che avanza. Per scacciarlo via ci pensa uno che del passato bianconero sa poco o nulla, ovvero il nuovo arrivato Kolo Muani. La Juventus torna così a vincere con la doppietta del francese, stende l’Empoli e si gode una giornata da rimontante e non da rimontata. Nel finale la Vecchia Signora dilaga con il 4-1 di Vlahovic e Conceicao.

Le scelte di Motta e D’Aversa

Crisi di risultati ed emergenza infortuni: alla Juventus sta capitando davvero di tutto nella stagione in corso. Nel tentativo di ritrovare i tre punti Motta lancia dal primo minuto Renato Veiga e schiera Savona nell’inedita posizione di terzino sinistro. Conferma per Kolo Muani titolare al posto di Vlahovic. L’Empoli schiera un 3-4-2-1 con l’ex De Sciglio in campo. Davanti le stelline Esposito e Colombo con Maleh al loro fianco.

Clamoroso all’Allianz: segna De Sciglio

Dopo 4 minuti arriva la beffa più clamorosa possibile. Da calcio d’angolo la palla arriva sulla testa di De Sciglio che insacca alle spalle di un non irreprensibile Di Gregorio. Sempre quest’ultimo esce in ritardo su Maleh e commette fallo di rigore: in precedenza però c’era stato un tocco di braccio di Anjorin per cui la Juve si salva. La semirovesciata di Nico sveglia i bianconeri dal torpore. La reazione c’è ma non porta a granché.

Il ciclone Kolo Muani risveglia la Vecchia Signora

Nell’Empoli due infortuni muscolari costringono D’Aversa a cambi forzati. A rimettere la gara in piedi è Kolo Muani, fino a quel momento opaco. L’ex PSG regge fisicamente su Goglichidze ed è implacabile davanti a Vasquez. Sempre il francese completa la rimonta colpendo il pallone su tiro deviato di Weah. L’espulsione di Maleh facilita il compito di gestione del risultato dei bianconeri. Nel finale Vlahovic e Conceicao chiudono il conto.

Le pagelle della Juventus

Di Gregorio 5 Riflessi non eccezionali sul colpo di testa di De Sciglio. Sbaglia anche i tempi dell’uscita su Maleh.

Riflessi non eccezionali sul colpo di testa di De Sciglio. Sbaglia anche i tempi dell’uscita su Maleh. Weah 6,5 Lo studente si applica nel ruolo, comunque non inedito. Per tendenza fa meglio quando attacca che quando difende. Da una sua iniziativa nasce il 2-1.

Lo studente si applica nel ruolo, comunque non inedito. Per tendenza fa meglio quando attacca che quando difende. Da una sua iniziativa nasce il 2-1. Gatti 5 Lento e impacciato, forse stanco ma sembra appannato nei riflessi.

Lento e impacciato, forse stanco ma sembra appannato nei riflessi. Renato Veiga 6 In confusione ad inizio gara ma non gli si possono dare troppe colpe. Arriva in un momento di difficoltà in un reparto completamente arrangiato. Poi la squadra cresce e lui si tranquillizza.

In confusione ad inizio gara ma non gli si possono dare troppe colpe. Arriva in un momento di difficoltà in un reparto completamente arrangiato. Poi la squadra cresce e lui si tranquillizza. Savona 5,5 Non ha la brillantezza di inizio stagione, si limita a un compitino che non aggiunge granché.

Non ha la brillantezza di inizio stagione, si limita a un compitino che non aggiunge granché. Locatelli 6 Non è e non sarà mai un fine regista, talvolta i lanci o gli ultimi passaggi sono errati. Dal punto di vista difensivo compie il solito enorme lavoro.

Non è e non sarà mai un fine regista, talvolta i lanci o gli ultimi passaggi sono errati. Dal punto di vista difensivo compie il solito enorme lavoro. Koopmeiners 6,5 Le cose migliori le fa da fermo, con delle punizioni ben tagliate verso l’area di rigore. Ha sui piedi la palla dell’1-1 ma trova McKennie sulla traiettoria. Confeziona l’assist per Kolo Muani.

Le cose migliori le fa da fermo, con delle punizioni ben tagliate verso l’area di rigore. Ha sui piedi la palla dell’1-1 ma trova McKennie sulla traiettoria. Confeziona l’assist per Kolo Muani. Nico Gonzalez 6 Uno di quelli che ci prova di più nelle difficoltà, al netto della spettacolare semirovesciata. (Dall’85’ Conceicao 6,5 Trova gloria nel finale).

Uno di quelli che ci prova di più nelle difficoltà, al netto della spettacolare semirovesciata. (Dall’85’ Trova gloria nel finale). McKennie 5 Probabilmente il peggiore in campo. Agisce da trequartista ma non offre mai soluzioni di passaggio ai due centrocampisti. (Dall’85’ Thuram ng )

Probabilmente il peggiore in campo. Agisce da trequartista ma non offre mai soluzioni di passaggio ai due centrocampisti. (Dall’85’ ) Yildiz 6 Si accende a intermittenza. Dal numero 10 della Juve è giusto attendersi di più, anche se qualche giocata contribuisce a deliziare la platea. (Dal 65′ Vlahovic 7 Fa spostare Kolo Muani sulla fascia prendendosi il centro dell’attacco. Segna un gol meraviglioso).

Si accende a intermittenza. Dal numero 10 della Juve è giusto attendersi di più, anche se qualche giocata contribuisce a deliziare la platea. (Dal 65′ Fa spostare Kolo Muani sulla fascia prendendosi il centro dell’attacco. Segna un gol meraviglioso). Kolo Muani 7,5 Non riceve molti palloni ed è anche poco lucido nella gestione di alcuni. Sull’1-1 però si vedono tutte le sue qualità fisiche e di freddezza. Il 2-1 è invece un colpo di fortuna di inzaghiana memoria.

Top e flop dell’Empoli