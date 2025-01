Juventus, domenica Renato Veiga sbarca a Torino: ma Giuntoli non si ferma qui

Accordo con il Chelsea, prestito a 4,5 milioni compreso l'ingaggio. Se Cambiaso dovesse andare al City, partirebbe l'assalto ad Hancko del Feyenoord: in piedi anche la pista Todibo

Prima o poi il vento cambia, e inizia a soffiare in altre direzioni. Per mesi la panchina della Juventus ha avuto soltanto due o tre giocatori realmente in grado di entrare a partita in corso. Infortuni di lungo corso (Bremer, Cabal, Milik), di medio periodo (Nico Gonzalez, Douglas Luiz) o intermittenti (praticamente tutto il resto della rosa bianconera) hanno messo a lungo in ristrettezze il povero Thiago Motta.

Juve: Thiago Motta può scegliere

Il tecnico brasiliano adesso può finalmente permettersi il lusso di scegliere, potendo contare anche sugli innesti del mercato invernale. Prima Alberto Costa, poi Kolo Muani, infine Renato Veiga. Il difensore portoghese del Chelsea ha programmato l’arrivo in Italia e dovrebbe iniziare a viaggiare verso Torino, secondo quanto riporta Sky Sport, già nella giornata di domenica 26 gennaio.

Renato Veiga, accordo con il Chelsea

L’accordo tra i due club è stato raggiunto sulla base di un prestito secco oneroso sui 4,5 milioni, in cui è compreso il pagamento dell’ingaggio del calciatore e le commissioni dell’operazione. Veiga, classe 2003, ha giocato 176 minuti quest’anno in Premier League con la maglia dei blues. Arrivato nell’ultima sessione estiva di calciomercato dal Benfica, per il portoghese, considerando anche le sfide di coppa, 18 partite con 2 gol e un assist, tutti in Conference League.

Veiga il jolly di piede mancino

Di piede mancino, può fungere sia da esterno che da centrale, un po’ come Cabal: ha le caratteristiche del difensore che piacciono al tecnico bianconero, bravo con i piedi e in grado di proporsi in avanti, rapido e ben strutturato fisicamente. A inizio carriera aveva iniziato come mediano davanti alla difesa, poi è arretrato facendo il centrale ma all’occorrenza può fare pure il braccetto in una difesa a tre o il laterale sinistro. Alto 190cm, è dotato di fisico imponente e può essere letale anche nei calci piazzati offensivi.

Giuntoli prepara altre mosse

Eppure, è lecito pensare che il calciomercato invernale non sia finito qui, per quanto riguarda la Juve. Perché l’offerta ufficiale del Manchester City per Andrea Cambiaso potrebbe arrivare da un momento all’altro: e se ciò accadesse, è lecito pensare che i bianconeri proveranno subito a rimpiazzarlo. Probabile che parte della cifra che l’eventuale cessione del terzino ex Bologna garantirebbe (almeno 65 milioni) verrebbe subito dirottata su Hancko, centrale del Feyenoord da sempre apprezzato da Giuntoli. Sullo sfondo resta Todibo, che si sarebbe nuovamente proposto alla Juventus dopo aver preferito il West Ham in estate.

