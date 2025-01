L'assurda virata della trattativa per Renato Veiga tra Juventus e Chelsea, crollo anche sul mercato e beffa Lazio

Brusca virata nella trattativa tra Giuntoli e il club inglese che preferisce la cessione al prestito e vuole chiudere l'operazione su cifre ben diverse

L’epilogo che l’affare Renato Veiga potrebbe prendere non dovrebbe stupirci, nella consapevolezza che nel calciomercato in generale e a gennaio in particolare ogni conclusione è possibile. E così anche il trasferimento di Renato Veiga, che sta affrontando una fase alquanto insoddisfacente al Chelsea, subirebbe una deviazione: la destinazione non sarebbe, infatti, Torino e la Juventus, per esser chiari, ma Roma sponda biancoceleste.

La Lazio, con un inserimento geniale qualora riuscisse, avrebbe presentato al club inglese una proposta che riuscirebbe a cambiare le esigenze di Maresca, della società e dei singoli giocatori.

Lazio-Chelsea, l’affare Casadei

Partiamo con ordine, la società di Claudio Lotito, mentre la Juventus era nel pieno della trattativa per Renato Veiga, aveva raggiunto già l’intesa di massima per Cesare Casadei per 11,5 milioni di sterline (riportano i media inglesi) più più una clausola sulla rivendita per il centrocampista del Chelsea, sul quale hanno puntato anche Torino e Feyenoord.

Renato Veiga e Chilwell in uscita

Nel mentre Giuntoli stava provvedendo a intensificare i contatti per Renato Veiga, convinto della bontà di un trasferimento per via della necessità di giocare con continuità per aumentare le sue possibilità di giocare per il Portogallo, mentre l’Everton è interessato ad alcuni giocatori del Chelsea, tra cui il terzino sinistro Ben Chilwell.

Casadei ha collezionato appena 17 presenze con il Chelsea, da quando è entrato a far parte del club nel 2023, di queste cinque in Conference League e una nella Carabao Cup in questa stagione. Il 22enne, ingaggiato per 12,6 milioni di sterline dall’Inter, ha è andato anche in prestito al Reading e al Leicester City ma sarebbe lontano da quel che potremmo definire uno stato di piena soddisfazione.

Le ragioni del difensore portoghese: Juve e non solo

Invece, dicevamo, le ragioni di Veiga sono legate a altro: potrebbe andarsene nonostante abbia collezionato 18 presenze con il Chelsea solamente in questa stagione, anche se in Premier League ha giocato un unico incontro che risulta tropo poco per poter aspirare a un posto in nazionale.

Il 21enne è arrivato al Chelsea dal Basilea in estate per 12 milioni di sterline e può giocare come terzino o difensore centrale. Il tecnico Enzo Maresca ha ammesso, all’inizio di questo mese, che sia Casadei sia Chilwell erano stati esclusi dalla sua squadra per la sfida di FA Cup contro il Morecambe perché sul mercato. Una mera constatazione dello stato dell’arte.

Ora sta qui l’inghippo. Secondo quel che riporta Sky Sport, la Lazio si sarebbe insinuata destabilizzando la trattativa avviata dalla Juventus anche se la richiesta del Chelsea di 5-6 milioni di euro per il prestito secco pare non corrispondere all’intento dei bianconeri.

Lotito e co, invece, vorrebbero acquistare il suo cartellino in via definitiva lasciando il 50% della futura rivendita ai Blues. L’operazione, quindi, sarebbe sui 12 milioni di euro, ma la richiesta del Chelsea è di 25. La concorrenza c’è, basti pensare alle indiscrezioni anche sul Borussia Dortmund.

Lo stop sul mercato della Juventus

Dopo lo stop in Champions con il Club Brugge e il ritorno alla pareggite, anche sul mercato la Juventus pare stia attraversando una fase non certo proficua: l’attesa per Kolo Muani prosegue, Vlahovic è diventato un caso, Cambiaso è solo e confuso in attesa di capire che ne sarà di lui, Manchester City in primis.

La giornata ultima per comprendere di che sessione di riparazione si tratta è il 3 febbraio. Fino ad allora, c’è tempo per stupire e centrare l’obiettivo giusto.