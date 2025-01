La Juve aspetta l'offerta del City per Cambiaso, Kelly e Hancko le alternative di Giuntoli

Nelle prossime ore potrebbe concretizzarsi l'offensiva dei citizens per il terzino, ma i bianconeri lo valutano almeno 80 milioni. In arrivo Veiga, si tratta con il Newcastle per il prestito di Kelly: ma il vero obiettivo è il difensore del Feyenoord

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La pec non è ancora arrivata, ma una settimana di calciomercato equivale ad un’eternità. L’importante è avere una strategia alternativa, perché l’assalto del Manchester City ad Andrea Cambiaso potrebbe concretizzarsi da un momento all’altro. E la Juventus vuole farsi trovare pronta.

Cambiaso, la Juve fa il prezzo

Ma dovrebbe essere questione di ore, tutto sta a capire se i due club troveranno un accordo: gli inglesi dovrebbero presentare una prima offerta da 65 milioni, i bianconeri valutano il terzino 80 milioni. Facile pensare che una via di mezzo potrebbe soddisfare le parti, perché in ogni caso l’ex Bologna garantirebbe una enorme plusvalenza (!). Una cessione che potrebbe scatenare un effetto domino in un calciomercato che ha visto Giuntoli già molto arrivo, vista la necessità di colmare le lacune degli infortuni di Bremer e Cabal e dell’addio di Danilo.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Juve, Veiga in arrivo

Acquistato Alberto Costa, in dirittura di conclusione l’affare in prestito di Renato Veiga dal Chelsea, Giuntoli sta percorrendo anche la strada che porta a Lloyd Kelly del Newcastle: come riporta la Gazzetta dello Sport, anche con i Magpies il tavolo dei negoziati è apparecchiato da diversi giorni e anche in questo caso ogni piccolo passo può essere importante. Resta sullo sfondo anche Kevin Danso, difensore austriaco del Lens, ma in caso di partenza di Cambiaso la Juventus si muoverebbe con decisione verso l’obiettivo numero uno della difesa.

Juve, Hancko vero obiettivo

Si tratta di David Hancko, protagonista nella recente vittoria del Feyenoord sul Bayern Monaco e da tempo sui taccuini di mezza Europa. La sua cessione immediata sarebbe fattibile solo di fronte a una proposta da 35 milioni di euro, cifra che la Juve potrebbe spendere solo in caso della cessione di Cambiaso, anche perché a quel punto l’arrivo di un altro centrale a gennaio sarebbe necessario, data la presenza dei soli Gatti e Kalulu nel mezzo. Veiga è adattabile a centrale, ma resta un terzino sinistro. Dunque, Kelly in prestito subito o Hancko se parte Cambiaso: in entrambi i casi, Thiago Motta dovrebbe avere un altro centrale a disposizione prima che finisca il mese di gennaio.

Juve, le strategie di Giuntoli per la difesa