Juventus, il messaggio social di Cambiaso accende i tifosi sul web

L'esterno continua ad essere al centro delle voci di mercato col City che preme, quella di ieri potrebbe essere stata l'ultima partita all'AllianZ

Per esorcizzare i timori di perderlo sul mercato Thiago Motta ha provato la carta disperata: ha mandato in campo Cambiaso dal 1′, dopo averlo visto bene in allenamento. Esperimento riuscito a metà, non era il solito Cambiaso quello visto ieri contro il Milan. Appena un duello vinto su 8 tentati, nessun dribbling tentato, tanta corsa, però poca efficacia. Di sicuro un altro giocatore rispetto a quello straripante visto ad inizio di stagione. Comprensibile visto che il suo futuro resta incerto con la possibilità di andare a giocare con Guardiola in quel dream team che è il Manchester City.

Giuntoli nega offerte per Cambiaso

La posizione della società è di attesa. Giuntoli dice e non dice. Prima della gara da parte sua insieme una chiusura ed un’apertura: “In questo momento non c’è trattativa. Noi vogliamo fare mercato in entrata per colmare le lacune date dagli infortuni e non stiamo pensando alle uscite. Se arrivasse un’offerta irrinunciabile? Non è arrivata, se arriverà ci penseremo”.

Ultima allo Stadium per Cambiaso?

L’ipotesi che possa essere stata l’ultima recita allo Stadium con la maglia bianconera resta concreta ma da parte sua non c’è alcun segnale che faccia trapelare l’addio. A fine partita Cambiaso è andato a salutare la curva. Come tutti. Ha abbracciato i compagni e ha preso la strada degli spogliatoi senza guardarsi indietro. Nessun ringraziamento particolare, nessun messaggio di addio. E sui social dopo la partita ha commentato con gioia il successo sul Milan con un post sul suo profilo Instagram: “3 punti. La partita che volevamo”

La maggioranza dei tifosi sta dalla sua parte e sui social fioccano i commenti: “Ma quale City!!!!!! Juventus a vita Andrè!!!!!” e poi: “Andrea …. Non andartene” e anche: “Con noi diventerai immortale e col City sparirai col tempo. Rimani con noi futuro Capitano”, oppure: “Che sia l’ultima o meno in bianconero. L’hai onorata fino alla fine. Bravo Andrea”.

Cambiaso, i messaggi d’amore dei tifosi bianconeri

I tifosi bianconeri fanno di tutto per convincere Cambiaso a restare, c’è chi scrive: “Non ci sono cifre che possano comprare l’amore che hai qui alla Juve. Sei un nostro idolo, sei l’esempio perfetto per i nostri figli juventini. Sarebbe bello vedere dove può arrivare questa splendida Juventus giovane e bella: sarebbe bello vederla crescere insieme a te, uno dei nostri pilastri” e ancora: “Resta con noi. Mi si stringe il cuore al pensiero di vederti partire. Sei uno dei pochi giocatori ai quali mi sono affezionato. Per me tu e Bremer siete unici e insostituibili. Forza Juve”

Il web è scatenato: “In questa Juve in fase di costruzione, abbiamo bisogno di chi mette la maglia prima di tutto, tu sei uno di quelli, e non c’è cifra che possa comprare l’amore per la maglia, resta” e anche: “Capitano per i prossimi dieci anni, nella Juve a cui eravamo abituati..” e infine: “Darai l’esempio ai giovani e diventerai una nostra bandiera come lo sono stati tati grandi giocatori prima di te”.

