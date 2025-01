Juventus, fatta per Renato Veiga: affare chiuso col Chelsea. Kolo Muani in campo a Napoli

Accordo col Chelsea per il difensore portoghese, il Psg ha risolto i problemi burocratici che bloccavano il prestito dell’attaccante, pronto dunque a debuttare al Maradona

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Già domani Randal Kolo Muani potrebbe essere ufficialmente un giocatore della Juventus: il Psg ha risolto i problemi burocratici riguardo al prestito dell’attaccante, che potrà debuttare contro il Napoli. Intanto Thiago Motta si prepara ad accogliere Veiga: vicino l’accordo per il prestito del difensore del Chelsea.

Juventus, in arrivo Veiga dal Chelsea

Probabilmente non in tempo per Napoli, ma molto presto Thiago Motta avrà a disposizione anche un nuovo difensore. Si tratta Renato Veiga, difensore del Chelsea anch’egli in arrivo con la formula del prestito: i bianconeri pagheranno 5 milioni di euro per tenerlo fino a giugno, senza opzione di riscatto. Un vero e proprio rinforzo di emergenza per la Juventus che accontenta così il suo allenatore, messo in difficoltà negli ultimi mesi dagli infortuni di Bremer e Cabal.

Juventus, Kolo Muani potrà giocare a Napoli

Intanto il caso Kolo Muani sta finalmente per chiudersi: l’attaccante francese, che già si sta allenando alla Continassa, potrebbe essere annunciato in via ufficiale domani, in tempo per poter essere schierato sabato nella delicata sfida contro il Napoli al Diego Armando Maradona. Il Psg, infatti, ha risolto i problemi burocratici che impedivano il completamento del suo passaggio alla Juventus.

Juventus, il Psg risolve i problemi per il prestito di Kolo Muani

Il trasferimento di Kolo Muani alla Juventus era formalmente bloccato perché il Psg aveva già raggiunto il limite massimo di prestiti (6) fissato dal regolamento Fifa. Oggi, però, il club francese ha raggiunto l’accordo per la cessione a titolo definitivo di Bernat al Villarreal, terzino che era andato via in prestito la scorsa estate. Si è così liberato uno slot, che verrà utilizzato per completare l’operazione Kolo Muani-Juventus.