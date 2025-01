Juventus: processo a Thiago Motta, bordate da Boban e per i tifosi la pazienza è finita

Le frecciate dell'ex centrocampista croato a Sky accendono la bufera social dei tifosi bianconeri che sono stufi dei pareggi e criticano l'allenatore

La ‘pareggite’ bianconera è diventata proprio un ‘brutto’ vizio che non piace più a nessuno. Si sarà anche qualificata la Juventus in Champions League, alla fase dei playoff, ma lo 0-0 in Belgio col Brugge lascia – ancora una volta – l’amaro in bocca. Cosa succede alla Vecchia Signora di Thiago Motta che non sa dare continuità di risultati? Il processo mediatico continua e le parole di Zvonimir Boban, nel post gara di SkySport, non fanno altro che accendere la bufera dei tifosi sul web.

Boban attacca la Juventus di Thiago Motta

Al termine di Brugge-Juventus in Champions League, l’ex calciatore Zvonimir Boban ha attaccato il tecnico bianconero Thiago Motta: “A Bruges abbiamo visto una Juve super-organizzata, aggressiva e con le distanze giuste, tutto perfetto, però deve rischiare di più se vuole vincere. I terzini sono sempre bloccati. Rischi poco, crei poco, alla fine devi decidere cosa fare.”

L’ex calciatore croato ha poi aggiunto: “Ma da qualche parte devi comunque cercare maggiori rischi, per creare di più e cercare di vincere qualche partita, per essere più pericoloso. Altrimenti le pareggi tutte…”

Boban spiega perché la Juventus resta sterile

Sempre nel post partita di SkySport, Boban ha continuato nelle sue critiche alla Juventus vista contro il Bruges. Spiega l’ex calciatore i motivi della ‘pareggite’: “Questa sterilità dura già da troppo tempo. La squadra c’è, la struttura c’è, l’allenatore è buono, ma serve più coraggio. Non è giusto quando Motta dice che gli attaccanti devono fare di più.”

Boban ha infine ribadito: “È lui che deve aiutarli. Sono troppo isolati là davanti e ricevono troppi pochi palloni giocabili. Koopmeiners ha fatto pochissimo stasera, non ha toccato un palla”.

I tifosi bianconeri bocciano la Juventus di Thiago Motta

I tifosi bianconeri sono inferociti sul web per l’ennesimo pareggio: “Alla fine della partita, volevo strapparmi gli occhi: 90 minuti della mia vita che nessuno mi restituirà.” Restano forti le polemiche: “Brutta, anzi bruttissima Juventus contro un’avversaria inesistente. A questo punto spero che contro questo super Napoli non perdano addirittura!”

C’è chi scrive: “Perfetta l’analisi di Boban, sul fatto che l’allenatore sia adatto per la Juventus ho dei seri dubbi…”. C’è poi chi aggiunge: “È la prima volta che sento Thiago Motta lamentarsi dei giocatori. Oggi davvero troppa timidezza. Non dico che doveva essere un Benfica-Barca, ma tocca rischiare qualcosina se vuoi vincere. P.S. Credo che Douglas e Koop insieme in campo si pestino i piedi.”

E ancora: “Le parole di Boban vanno lette o ascoltate fino in fondo. Nel senso che ammette l’organizzazione di squadra della Juventus ma spiega che sul piano offensivo fa schifo. Come dire regge bene durante la gara ma non rischia niente!”

Non si placano gli animi sul web: “Può darsi che il gioco di motta non sia cucito per lui. Thiago ha il suo spartito e non cambia, non si adatta lui alle caratteristiche dei giocatori. Per adesso il suo maggior limite.”

E infine: “Oh no Thiago Motta ha detto che è deluso dagli attaccanti. Quindi ora Vlahovic, Coinceicao, Yildiz, Gonzalez se ne andranno offesi…“.

