Brugge-Juventus, moviola: un solo errore dell’arbitro, la beffa per Conceicao

La prova di Bastien nella penultima giornata della phase league di Champions analizzata ai raggi X, il fischietto francese ha ammonito due giocatori

Non è un arbitro di primissimo livello quello designato per Brugge-Juventus. Rosetti ha scelto il francese Benoit Bastien, considerato assai inferiore ai connazionali Letexier e Turpin. E’ stato comunque uno dei più giovani arbitri addetti alla Ligue 1 nel 2011, all’età di 28 anni, oltre ad essere stato il più giovane arbitro della Fédéral 1. Benoît Bastien fa parte Conseiller Technique Régional de l’Arbitrage (CTRA) per la lega Lorena, rimpiazzando Alain Sars, divenuto direttore tecnico dell’arbitraggio aggiunto. Dal gennaio 2014 è internazionale, vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti di Bastien con la Juve

Per il fischietto francese è stata la prima volta con la Juventus

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Zakrani e Berthomieu con Leonard IV uomo, Delajod al Var e Brisard all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori: Koopmeiners, Conceicao (J)

Brugge-Juventus, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. La pochezza della gara si riflette anche nelle poche occasioni da rete: la gara è filata liscia senza situazioni controverse e il Var non è dovuto mai intervenire. Al 38′ ammonito Koopmeiners che ferma la ripartenza di Jashari. Primo cartellino giallo del match. Al 77′ ammonito Conceicao, che era entrato da 11 minuti, per una trattenuta su Vanaken ma stavolta il provvedimento sembra severo. Dopo 3′ di recupero Brugge-Juventus finisce 0-0.