Mercato, la Juve presta Kostic al Fenerbahce e prenota Hancko: colpo di Giuntoli all'overtime con Mourinho

La Juventus si sbarazza in extremis di un esubero, con Kostic che passa in prestito al Fenerbahce. Nel frattempo Giuntoli pensa anche al futuro e blocca Hancko del Feyenoord

Mai considerato da Thiago Motta e ormai definitivamente ai margini del progetto, Filip Kostic è stato ceduto in extremis in prestito dalla Juventus al Fenerbahce. Operazione che rende felice sia José Mourinho che Cristiano Giuntoli, il quale continua comunque a lavorare per rinforzare la rosa die bianconeri, con David Hacko del Feyenoord che potrebbe arrivare alla Vecchia Signora nelle prossime sessioni di calciomercato.

La Juve si libera di un esubero: Kostic al Fenerbahce

Colpo in uscita della Juventus, che è a un passo dal chiudere il passaggio di Filip Kostic al Fenerbahce di José Mourinho. Da tempo considerato un esubero, l’esterno serbo era anche stato escluso dalla lista per la Champions League da Thiago Motta, che non lo ha mai schierato ne considerato per il suo progetto alla Vecchia Signora.

I dettagli dell’operazione con il Fenerbahce

Kostic dovrebbe trasferirsi al Fenerbahce in prestito per un anno con diritto di riscatto, la cui entità non è ancora nota. La Juventus risparmierà comunque i tre milioni di euro lordi dello stipendio del serbo, che ha un contratto che lo lega ai bianconeri fino al 2026. Si tratta dell’ennesimo giocatore della Serie A che si trasferisce in Turchia, autentica salvatrice di molte squadre italiane in questo mercato.

Hancko prenotato

Oltre all’uscita di Kostic, Cristiano Giuntoli sarebbe vicino a chiudere anche un colpo in entrata. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus sarebbe interessata a David Hacko, difensore centrale slovacco che può essere impiegato anche come terzino prenotato e avrebbe già avviato i contatti con il Feryenoord, proprietario del cartellino. Per il classe 1997 non si tratterebbe della prima esperienza in Serie A visto che nel 2018 aveva vestito, pur senza troppa fortuna, la maglia della Fiorentina.