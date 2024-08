Juventus, Thiago Motta lancia subito i nuovi acquisti e rivela retroscena su De Rossi: mi difese, non lo dimenticherò mai

Alla vigilia della sfida con la Roma il tecnico bianconero giudica i nuovi acquisti sul calciomercato e ricorda un episodio di quando era in Nazionale

Primi e già ricchi di pressione ma guai a parlare di scudetto. La Juventus di Thiago Motta, dopo due giornate di campionato, è a punteggio pieno e si appresta ad affrontare ora la Roma, degli ex Soulé e Dybala, reduce da un pareggio e una sconfitta pesantissima in casa contro l’Empoli. Il neo tecnico dei bianconeri ritrova De Rossi, suo ex compagno in Nazionale ed ora sulla panchina dei giallorossi, e svela come intende affrontare in casa i prossimi avversari domenica sera alle 20:45 nel primo big match di Serie A. Le parole del tecnico sul mercato e sulle probabili sorprese di formazione.

Juve, Thiago Motta spiega come affronterà la Roma

Thiago Motta ha presentato la prossima gara della sua Juventus contro la Roma: “Sarà una bella partita contro una squadra forte, una squadra determinata anche la loro, con un grande allenatore, davanti al nostro pubblico. La affronteremo con grande entusiasmo, spirito positivo, abbiamo lavorato bene durante la settimana e davanti al nostro pubblico dobbiamo trasmettere quello che vogliamo fare in campo. Griglia scudetto? Pensiamo solo alla Roma e non allo scudetto perché il campionato è lunghissimo”.

Thiago Motta svela aneddoto su De Rossi in Nazionale

Il neo tecnico bianconero ha poi aggiunto una considerazione su De Rossi, suo ex compagno: “L ‘anno scorso è subentrato in un momento delicato e ha fatto bene, con lui ho un buonissimo rapporto, anche se ora lui è a Roma e a io a Torino, siamo stati insieme in Nazionale, è stato un grande giocatore, un grande compagno di squadra, è un grande allenatore, giusto per la Roma, e se devo dirlo, non dimenticherò mai quello che ha fatto in quel periodo che non era facile per me. Quando mi diedero la 10 in Nazionale mi difese, poteva anche non farlo. E’ facile pensare le cose, ma è difficile dirle, e soprattutto andare contro a tante opinioni diverse, e lui in quel momento lo ha fatto. Di questo gli sono sempre grato e non lo dimenticherò mai, questo è Daniele, si trova per meriti in una grande squadra come la Roma. Con lui abbiamo sempre parlato di calcio, non è un caso se siamo su queste due panchine. Ha voluto fortemente stare lì lui e io ho fatto il mio percorso per stare qui: mi sento privilegiato e penso anche lui”.

Thiago Motta dà già fiducia ai neo acquisti sul mercato

Da una settimana il tecnico bianconero lavora con i neo-acquisti Nico Gonzalez, Conceiçao, Koopmeiners: ““Tutti questi ragazzi hanno fatto un grande sforzo per venire alla Juve, hanno talento e fame e sono intelligenti. Stanno già tutti molto bene, molto bene, i tre sono arrivati con il giusto atteggiamento, non devo andare io a scoprire il talento che hanno, ripeto, devono mettere tutto questo talento a disposizione della squadra. Sono già tutti pronti ad essere chiamati in causa”.

Thiago Motta dà un giudizio sul calciomercato della Juve

Thiago Motta giudica positivamente il mercato della Juventus: “Bene, ci siamo mossi molto bene, perché eravamo preparati per questo tipo di mercato come ho sempre detto, abbiamo fatto un grande lavoro, portando giocatori forti, di talento, che arrivano per aiutare o completare un gruppo già di giocatori forti e di talento. Sono felice. Il ruolo di Yildiz? Quando ne avremo bisogno può giocare in ruoli e modo diverso, dipenderà dal suo stato di forma e da chi affrontiamo ma è forte e si adatta a qualsiasi cosa gli chieda in campo”.