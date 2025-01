Juventus, Kelly o Veiga? Chi sono i due difensori nel mirino di Giuntoli

Continua la caccia a un difensore da regalare quanto prima a Motta: le ultime idee portano in Inghilterra dove giocano (poco) Kelly e Renato Veiga

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Continua la caccia di Giuntoli a un difensore da regalare quanto prima a Thiago Motta. Il casting non si ferma: sono davvero numerose le piste che sta seguendo l’uomo mercato della Juventus tanto in Italia quanto all’estero. Nelle ultime ore hanno preso corpo due idee che portano in Premier: piacciono e non poco Loyd Kelly e Renato Veiga.

Juventus, emergenza difesa: in arrivo uno o due colpi

Gli infortuni di Bremer e Cabal e l’imminente addio di Danilo, ormai già fuori dal progetto, costringono la Juventus a intervenire in maniera massiccia sul mercato per fornire nuove risorse all’allenatore. In merito al budget da destinare alla campagna acquisti, molto dipenderà dalla possibile partenza di Cambiaso al Manchester City, nel frattempo – però – bisogna fare di necessità virtù.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In cima alla lista dei desideri c’è sempre Hancko del Feyenoord. Ma gli olandesi sparano alto e, al momento, il calciatore ex Fiorentina sembra essere fuori portata. In Italia, oltre a Tomori del Milan, sono spuntati nomi nuovi: da Coppola del Verona a Kristensen dell’Udinese, passando per Goglichidze dell’Empoli. Infine, due soluzioni individuate in Premier League: Renato Veiga del Chelsea e Loyd Kelly del Newcastle.

Chi è Renato Veiga: la Juve spera nell’assist dell’ex

Ventunno, portoghese cresciuto nello Sporting come Cristiano Ronaldo. Renato Veiga è uno dei tanti colpi messi a segno dal Chelsea la scorsa estate: 14 i milioni sborsati agli svizzeri del Basilea per assicurarsi le prestazioni del difensore classe 2003 alto 190 centimetri che può giocare al centro o come terzino sinistro e, all’occorrenza, pure da mediano.

Parola d’ordine duttilità, proprio come piace a Motta. Agli ordini di mister Enzo Maresca, ex centrocampista della Juventus, Veiga ha trovato poco spazio: in campionato ha giocato con il contagocce (da fine ottobre a oggi ha messo insieme la miseria di 12′), mentre meglio è andata in Conference League, dove è sempre partito titolare segnando anche due gol. Giuntoli ha allacciato i contatti con i blues con la speranza di ricevere l’ok per il prestito.

Idea Loyd Kelly, finora poca fortuna al Newcastle

Nel Newcastle gioca – si fa per dire – Loyd Kelly. Anche l’ex Bournemouth, che in estate si è trasferito alla corte di Eddie Howe a parametro zero, reclama un minutaggio maggiore. Il 26enne, infatti, ha totalizzato solo nove presenze in Premier League, di cui tre dall’inizio. Diversi i punti in comuni con Veiga: dalla statura alla duttilità.

Già, Kelly può giocare sia come difensore centrale sia sulla corsia mancina. Cresciuto nel Bristol City, nel 2019 fu acquistato dal Bournemouth per 15 milioni di euro totalizzando 133 presenze con le Cherries, che ha poi lasciato a giugno una volta scaduto il contratto. Ex nazionale Under 21 inglese, a Newcastle sta avendo poca fortuna: ciò nonostante, i magpies chiedono circa 30 milioni di euro.