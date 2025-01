Diretta live calciomercato lunedì 20 gennaio 2025: Juve piomba su Kelly e segue Renato Veiga. Milan-Walker, colpo Como

Approfondiamo quanto riportato dal Como, in merito all’ingresso in rosa di Dele Alli. Contratto da 18 mesi, con scadenza a giugno 2026 e opzione per il rinnovo per un’altra stagione. “Il club riconosce il suo eccezionale talento ed è entusiasta di portarlo in squadra”, si legge nel comunicato del club accompagnato dalle immagini in un video del campione con la maglia della squadra.