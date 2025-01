Calciomercato: Juve su Tomori e Kelly mentre il City punta Douglas Luiz oltre a Cambiaso. Idea Arnautovic per la Roma

Il Manchester City potrebbe fare un favore alla Juve, sempre alla ricerca di un centrale di difesa, prendendo Douglas Luiz, mentre Roma e Inter parlano anche di Aranutovic oltre che di Frattesi

La Juventus cerca rinforzi per la difesa e punta a Fikayo Tomori e Llyod Kelly del Newcastle, mentre, dopo Andrea Cambiaso, il Manchester City sembra interessato a un altro bianconero, quel Douglas Luiz che nei suoi primi mesi italiani ha deluso le aspettative. Intanto da Ruben Amorim arrivano nuove dichiarazioni che allontanano Marcus Rashford dal Manchester United, con il Milan che rimane in attesa. Non solo Davide Frattesi, Inter e Roma trattano anche Marko Arnautovic.

Juve, Tomori e Kelly per la difesa

Continua la ricerca di un difensore centrale in casa Juventus. L’obiettivo principale dei bianconeri si sa da tempo essere Fikayo Tomori, anche se dopo le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic pre partita tra bianconeri e rossoneri appare più difficile immaginare il difensore inglese lontano da Milano. Tutto però potrebbe cambiare se la Vecchia Signora si presentasse dal Diavolo con un’offerta da 30 milioni di euro che potrebbe far vacillare il Milan.

Oltre a Tomori la Juventus sta seguendo anche Lloyd Kelly, che in questa stagione sta trovando pochissimo spazio al Newcastle, che ha aperto aperto all’asta cessione. La richiesta dei magpies per il centrale classe ’98 è di circa 15/20 milioni.

Spese in casa Juve per il City: oltre a Cambiaso Guardiola vuole Douglas Luiz

Juventus attiva anche in uscita in questa sessione di calciomercato, soprattutto grazie al Manchester City, intenzionato a fare spesa in casa bianconera. Oltre ad Andrea Cambiaso, per cui gli inglesi hanno offerto circa 60 milioni di euro, i Citizens sono interessati anche a Douglas Luiz, che in Serie A non ha avuto l’impatto che tutti si aspettavano.

Dopo averlo pagato circa 50 milioni di euro in estate, i bianconeri non si opporrebbero alla partenza del centrocampista brasiliano, ma vorrebbero cederlo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, mentre il Manchester City sembra intenzionato a proporre un prestito secco, opzione che non scalda i bianconeri.

Dele Alli ufficiale al Como

Dele Alli al Como, finalmente è arrivata l’ufficialità dopo che si era visto il centrocampista inglese per la prima volta allo stadio Sinigaglia lo scorso dicembre. Come si evince dal comunicato ufficiale del club lariano, l’ex Tottenham ha firmato un contratto di un anno e mezzo con opzione per un ulteriore stagione: “Como 1907 annuncia ufficialmente l’ingaggio dell’inglese Dele Alli con un contratto di 18 mesi e opzione di prolungamento per altri 12. Il club riconosce il suo eccezionale talento ed è entusiasta di portarlo in squadra”.

Le parole di Amorim avvicinano Rashford al Milan

Il Milan continua a sognare Marcus Rashford. L’attaccante inglese, fino a poco tempo fa colonna portante del Manchester United, sembra non rientrare affatto nei piani del nuovo allenatore Ruben Amorim, che in una recente dichiarazione ha chiuso le porte al classe ’97: “Non importa cosa, nn schiero giocatori che non credo siano la miglior opzione per la squadra”.

Una dichiarazione che certamente allontana Rashford dai Red Devils avvicinandolo dunque al Milan, che però dovrà battere l’agguerrita concorrenza di Barcellona e, soprattutto, Borussia Dortmund, che è pronta a rigirare il gruzzoletto (25 milioni di euro) ricavato dalla cessione di Malen all’Aston Villa al Manchester United.

Che intreccio di mercato tra Inter e Roma: spunta anche Arnautovic

Continua a tenere banco invece la telenovela Davide Frattesi. Il centrocampista vorrebbe più spazio e sarebbe quindi pronto a lasciare l’Inter per trasferirsi alla Roma, che sta insistendo molto per riportare nella capitale l’azzurro. Probabile però che sviluppi ci saranno solo negli ultimi giorni di calciomercato, quando i nerazzurri avranno meno impegni avendo terminato la fase a campionato della Champions League e magari avranno chiuso per Petar Sucic della Dinamo Zagabria, per cui sarebbe pronta un’offerta da circa 15 milioni di euro, bonus compresi.

Inter e Roma non hanno parlato solo di Frattesi però. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i giallorossi sarebbero interessati anche a Marko Arnautovic come vice di Artem Dovbyk. Prima di affondare il colpo per l’austriaco però la Roma deve trovare una sistemazione a Eldor Shomurodov.