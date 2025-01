Roma, Dovbyk e il segreto della non esultanza: chi paga tra Dybala ed El Shaarawy?

Il bomber ucraino sembra aver trovato centralità nel progetto giallorosso anche grazie a Claudio Ranieri: i numeri e il confronto con l'ex Edin Dzeko

Perché Dovbyk non esulta? L’attaccante della Roma, Artem Dovbyk, ha finalmente risolto un quesito che molti tifosi giallorossi si sono posti da inizio stagione. La risposta è arrivata in tv a fine gara, dopo la vittoria contro il Genoa per 3-1 nell’anticipo della 21a giornata di Serie A. Il paragone con Dzeko che ha scatenato i giornalisti e il siparietto in diretta tv tra Dybala ed El Shaarawy.

Perché Dovbyk non esulta

Artem Dovbyk ha spiegato così il suo atteggiamento a fine gara: “Non sono mai completamente soddisfatto delle mie prestazioni. Sto segnando ma posso fare meglio”. Nessun caso, dunque, ma un segnale del suo carattere determinato e riflessivo che però aveva preoccupato non poco i tifosi giallorossi da inizio stagione.

Dovbyk, il confronto con Dzeko

Meglio Dovbyk o l’ex giallorosso Dzeko? Sempre in conferenza stampa post Roma-Genoa, l’attaccante ucraino ha affrontato la questione del paragone con l’ex bomber bosniaco con gran serenità: “Sto lavorando per adattarmi sempre di più. Non sento la pressione. So che Dzeko al primo anno ha avuto difficoltà, poi sappiamo cosa ha fatto. Serve tempo per adattarsi e trovare l’intesa giusta.”

Dovbyk ha poi aggiunto: “Giocare con Paulo e Pellegrini è sicuramente positivo per me, ma abbiamo avuto bisogno di tempo per conoscerci”.

I numeri di Dovbyk alla Roma

Anche se la stagione della Roma resta tutt’altro che semplice, i numeri di Artem Dovbyk sono dalla sua parte. Con 11 gol complessivi (7 in Serie A, 2 in Coppa Italia e 2 in Europa League) l’ucraino ha già dimostrato di poter lasciare il segno in tutte le competizioni.

Dopo un periodo iniziale di forte crisi, il bomber ucraino si rivela sempre più centrale nel sistema offensivo giallorosso, almeno come finalizzatore.

Roma-Genoa, la battuta in diretta tra El Shaarawy e Dybala

Dopo la vittoria contro il Genoa, la serata della Roma è stata animata anche da un momento divertente tra El Shaarawy e Dybala. Infatti, durante un intervista post-partita su Dazn, El Shaarawy stava commentando il traguardo delle trecento presenze in giallorosso, quando Dybala lo ha stuzzicato: “Oggi festeggi trecento presenze? Devi pagare una cena…”

La risposta di El Shaarawy non si è fatta attendere: “Anche tu, che oggi ne hai fatte cento!” Dybala ha replicato con una battuta: “No, no, tra trecento e cento c’è una grande differenza”.