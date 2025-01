Roma-Genoa, moviola: l’arbitro la stava combinando grossa, che pasticcio sui rigori

La prova dell’arbitro Zufferli all’Olimpico nell’anticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto friulano ha ammonito due giocatori

Tecnicamente in crescita, Zufferli – la scelta per Roma-Genoa – è una delle ultime fiamme di Rocchi che lo sta proponendo con costanza. Rigido nell’applicazione del regolamento, ben strutturato fisicamente, ma con alcune lacune che sta sistemando, arbitra dal 2006 ed è stato insignito della “Panchina verde” nel 2008, dal luglio 2021 è presente nell’organico della CAN. Il suo debutto nel massimo Campionato è avvenuto il 12 febbraio 2023 in occasione della partita Bologna-Monza ma aveva convinto poco e l’anno scorso è stato utilizzato poco in A. In stagione ha debuttato male in Roma-Empoli, commettendo un paio di errori gravi per poi riprendersi nelle gare successive fino a diventare una garanzia. Perfetto nell’ultima uscita in Napoli-Verona ma come se l’è cavata ieri all’Olimpico il fischietto di Udine?

I precedenti di Zufferli con Roma e Genoa

E’ stato il secondo incrocio con i giallorossi dopo la sconfitta casalinga per 1-2 contro l’Empoli. Erano due, invece, i precedenti con il Genoa: la vittoria per 1-0 nella stagione 2022/23 contro il Modena (Serie B) e la sconfitta per 2-1 in casa del Frosinone nell’annata 2023/24.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Baccini e Bahri con Rapuano IV uomo, Di Bello al Var e Camplone all’Avar, l’arbitro ha ammonito Paredes e Vasquez.

Roma-Genoa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. All’8′ Frendrup in ritardo su Dybala a pochi passi dall’area di rigore: manca il giallo al centrocampista del Genoa. Al 18′ ammonito Vasquez per un fallo su Mancini.Al 56′ Paredes viene ammonito per un colpo col gomito a Sabelli in un contrasto aereo. Al 58′ Sabelli ferma il pallone col braccio largo in area di rigore. Zufferli fa proseguire il gioco e la Roma segna ma era rigore netto.

Al 72′ El Shaarawy finisce a terra poco dopo la linea dell’area di rigore sinistra dopo un contrasto con De Winter, che lo colpisce col suo ginocchio al ginocchio. Nessun rigore second Zufferli, nemmeno richiamato al Var. La Roma segna anche stavolta ma la pessima figura di arbitro e VAR rimane. Dopo il recupero Roma-Genoa finisce 3-1.