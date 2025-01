Grazie per aver seguito con noi la diretta di Roma-Genoa, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:45

Il Genoa non riesce a reagire, la Roma è in pieno controllo del match.22:22

Giro palla prolungato del Genoa che non riesce però a trovare varchi utili. La Roma si difende con attenzione e prova a colpire in contropiede.22:09

Arriva la reazione del Genoa con Zanoli che semina il panico in area e crossa per Miretti, bravo Hummels ad anticipare il centrocampista.22:06

Cartellino giallo per Leandro Paredes.21:58

Manovra offensiva prolungata della Roma che non riesce però a sfondare il muro genoano.21:57

Occhio in casa Roma ad El Shaarawy e Pisilli che potrebbero entrare nel secondo tempo, nel Genoa scalpitano Kasa e Balotelli.21:33

Prima frazione tutt'altro che noiosa all'ombra dell'Olimpico. Finisce con una rete per parte il primo tempo. A passare in vantaggio è la Roma con la rete di Dovbyk, lesto sulla respinta dopo la parata di Leali su Pellegrini. Il pareggio arriva appena 8 minuti dopo sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto alla perfezione da Miretti per Masini, perfetto nella conclusione al volo che batte Svilar. Il primo tempo termina su questo risultato.21:33