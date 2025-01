Como, l’ultimo regalo a Fabregas: in arrivo il talento Assane Diao. E Dele Alli vuole ripartire in riva al lago

Il Como non si pone limiti ed è sul punto di chiudere un colpo in attacco da 12 milioni: dal Betis ecco Assane Diao, esterno classe 2005. Dele Alli spera di convincere Fabregas

Su quel ramo del lago di Como divenuto red carpet delle star di Hollywood si continua a pensare più che sognare in grande. Non solo Dele Alli, ex talento del calcio mondiale a caccia di riscatto, per Fabregas è in arrivo anche un altro gioiello: il classe 2005 Assane Diao.

Como scatenato: in arrivo Assane Diao dal Betis

Il processo di crescita del Como passa per una salvezza tranquilla. E per raggiungere l’obiettivo la ricca proprietà del club lariano è pronta a regalare un colpo in attacco a Fabregas. Come riferito da Matteo Moretto di Relevo, è in fase di chiusura la trattativa per Assane Diao, esterno offensivo classe 2005 del Betis, che finora ha trovato poco spazio alla corte di Pellegrini.

Alto 185 centimetri, è nato come centrocampista per poi spostare il suo raggio d’azione più avanti: di origini senegalesi, ha svolto tutta la trafila nelle selezioni giovanili della Spagna, a testimonianza delle qualità di cui dispone. Con i Verdiblancos ha collezionato in totale 47 presenze per un totale di sei gol, di cui uno in questa edizione della Liga.

Quanto costa Assane Diao e dove potrebbe giocare

Il Como crede fermamente nel ragazzo, che è dotato di ottima tecnica. Per aggiudicarsi le sue prestazioni, i lombardi sono disposti a staccare un assegno da 12 milioni. Manca davvero poco all’arrivo di Assane Diao, per cui c’è già il via libera di Pellegrini, che spera di accogliere presto Antony, stella dell’Ajax che s’è spenta con la casacca del Manchester United.

Nello scacchiere tattico di Fabregas conterebbe il posto sulla destra a Strefezza, con la possibilità di essere schierato anche sul versante sinistra e, all’occorrenza, al centro dell’attacco. Insomma, un vero e proprio jolly.

Dele Alli prova a convincere Fabregas

Immortalato al Sinigaglia, tempio delle celebrità dove hanno fatto scalo nel corso dei mesi Keira Knightley, Adrien Brody, Andrew Garfield, Hugh Grant e Kate Beckinsale, Dele Alli spera di convincere Fabregas. L’ex Tottenham, che vanta 37 presenze nella nazionale inglese, si sta allenando con il Como dal 26 dicembre con la speranza di riuscire a strappare un tesseramento.

Ha una voglia matta di rimettersi in gioco, dopo quasi due anni trascorsi lontano dal rettangolo verde. Talento enorme sfiorito a causa di infortuni e problemi personali: quel ramo del lago di Como, divenuto culla dello showbiz, potrebbe rappresentare la sua ultima opportunità nel mondo del calcio.