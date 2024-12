Il Como dei tifosi vip: Keira Knightley, Michael Fassbender, Adrien Brody. Ma Fabregas aspetta Dele Alli

Si scrive Sinigaglia, si legge Hollywood: quante star in tribuna per le partite del Como. Da Spider-Man alla piratessa Knightley e, ora, si punta al riscatto di Dele Alli.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Quel ramo del lago di Como che tanto adorano la celebrità. Si scrive Sinigaglia, si legge Hollywood. Lo casa dei lariani è ormai la passerella dei divi del grande schermo: Adrien Brody, Keira Knightley e Michael Fassbender, gli ultimi in ordine di tempo. E intanto Fabregas è pronto ad accogliere Dele Alli.

Hollywood a Como: quanti divi per il match con la Roma

Siate sinceri: avreste mai immaginato Keira Knightley esultare per un gol allo scadere di Gabrielloni? Neppure il più fantasioso dei sogni sarebbe arrivato a tanto. Invece, è tutto vero. I divi di Hollywood scelgono il Sinigaglia. Ed esultano come matti a ogni gol del Como di Fabregas.

In tribuna, nella partita vinta 2-0 contro la Roma grazie a un uno-due micidiale nel recupero, erano presenti, oltre alla protagonista della saga dei Pirati dei Caraibi Keira Knightley, Michael Fassbender e Adrien Brody, attualmente al cinema con The Brutalist. Ma la lista dei supervip avvistati sugli spalti da inizio stagione è davvero lunga: da Spider-Man Andrew Garfield a Hugh Grant, passando per Kate Beckinsale e Benedict Cumberbatch. Una parata di star da far invidia al red carpet della Mostra del Cinema di Venezia.

Perché le celebrities scelgono il Sinigaglia

Da quando il Como è stato è stato acquistato dai miliardari fratelli indonesiani Hartono è partita la scalata che ha visto il club lombardo tornare in Serie A partendo dalla D. Ma perché gli attori di Hollywood fanno a gara per presenziare al Sinigaglia? Il merito è del produttore cinematografico e presidente dei lariani Mirwan Suwarso, l’uomo che vuol fare di Como la Disney italiana.

Del resto, la città abbracciata dal lago da sempre attrae un turismo di lusso, come testimonia la mega-villa acquistata da George Clooney nel 2022. Per i vip sono organizzati weekend da sogno che prevedono sfrenate sessioni di shopping, party esclusivi, pranzi e cene in ristoranti stellati e un salto al Sinigaglia, of course.

E, ora, un altro colpo per Cesc: in arrivo Dele Alli

Con Varane non è andata bene. L’ex Real Madrid, ingaggiato in estate con altri nomi di spicco del calcio europeo come Sergi Roberto e Pepe Reina, è stato costretto al ritiro a soli 31 anni dopo l’ultimo infortunio. Ecco, allora, una nuova e suggestiva scommessa per Fabregas: Dele Alli, talento del calcio inglese che sembrava destinato a una carriera luminosa, salvo poi sparire dai radar.

Presente in tribuna per il match contro la Roma, l’ex Tottenham, che non gioca da quasi due anni, si allenerà agli ordini di Fabregas a partire da gennaio. Poi sarà il tempo a decidere se sarà pronto a unirsi alla causa: a 28 anni, e dopo aver toccato il fondo, Como potrebbe rappresentare l’ultimo treno per ripartire.