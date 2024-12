Pagelle Como-Lecce 2-0: Nico Paz croce e delizia, Cutrone la chiude. Non basta Falcone

L'argentino ex Real Madrid sbaglia il rigore nel primo tempo, ma si fa perdonare nella ripresa. Poi chiude la partita il capitano dei lariani, male Krstovic e Pierotti

Nico Paz e Patrick Cutrone regalano tre punti di vitale importanza al Como di Cesc Fabregas, che piega il Lecce di Marco Giampaolo con il punteggio di 2-0. Brutta prestazione dei salentini, in emergenza, mentre i lariani sfornano una prova di assoluto spessore, aggrappandosi alle qualità dell’ex Real Madrid. Protagonista Falcone con un rigore parato proprio all’argentino. Entriamo nel dettaglio delle pagelle di Como-Lecce, fra top e flop.

Como-Lecce 2-0: Nico Paz e Cutrone a segno, non basta Falcone

Como-Lecce si apre con la clamorosa traversa di Patrick Cutrone, capace di rubar palla alla difesa di Giampaolo e di involarsi verso l’area di rigore giallorossa: dai 18 metri, pressato, lascia partire un destro a giro fantastico, che si stampa sul montante della porta di Falcone, scavalcato dalla traiettoria del pallone.

Gli ospiti si affidano all’asse Gallo-Tete Morente per creare pericoli dalle parti di Reina, ma è sempre l’undici di Fabregas a fare la partita. Sale in cattedra Nico Paz, che prima manca l’appuntamento con il gol e poi fallisce il calcio di rigore guadagnato da Cutrone, lasciandosi ipnotizzare Wladimiro Falcone. L’ex Real Madrid non demorde e ci riprova in altre due occasioni, trovando la respinta dell’estremo difensore leccese anche su calcio piazzato.

Nella ripresa, il neo entrato Kaba prova subito a spaventare Reina, ma Nico Paz ha un conto in sospeso con Falcone e al 50′ non sbaglia dal limite, piazzando alla sinistra del portiere salentino un sinistro chirurgico, che bacia il palo e si infila in fondo al sacco. I lariani centrano nuovamente il bersaglio grosso con capitan Cutrone, ma la bandierina del guardalinee e il controllo della sala Var salvano la formazione di Giampaolo.

Le sostituzioni dell’allenatore abruzzese non portano gli effetti sperati e il Como ne approfitta, continuando a spingere con il piede sull’acceleratore. Prima il salvataggio clamoroso di Coulibaly sul tocco sotto di Strefezza e poi il colpo del ko di Cutrone, che ribadisce in rete la corta respinta di Falcone sul tiro di Van der Brempt. Finisce 2-0 al “Sinigaglia”.

Top e Flop del Como

TOP

Nico Paz voto 7: Croce e delizia del Como di Fabregas, ma sempre nel vivo del gioco dei lariani e faro guida della squadra. Sbaglia un paio di scelte importanti, ma ogni suo tocco è una sinfonia e un piacere per gli occhi. Il gol, invece, è un colpo da biliardo che cancella l’errore dal dischetto commesso nei primi 45 minuti.

voto 7: Croce e delizia del Como di Fabregas, ma sempre nel vivo del gioco dei lariani e faro guida della squadra. Sbaglia un paio di scelte importanti, ma ogni suo tocco è una sinfonia e un piacere per gli occhi. Il gol, invece, è un colpo da biliardo che cancella l’errore dal dischetto commesso nei primi 45 minuti. Alberto Moreno voto 7: Il terzino mancino del Como si ricorda di aver vinto una Champions League con il Liverpool e sforna la miglior prestazione della sua esperienza in riva al lago. Non sbaglia un contrasto e mette in crisi Pierotti.

voto 7: Il terzino mancino del Como si ricorda di aver vinto una Champions League con il Liverpool e sforna la miglior prestazione della sua esperienza in riva al lago. Non sbaglia un contrasto e mette in crisi Pierotti. Cutrone voto 7: Un gol che aspettava da oltre tre mesi. Chiude la contesa con il più classico dei tap-in, interrompendo un’astinenza che durava dallo scorso 29 settembre. Indemoniato, per spirito e fame.

FLOP

Da Cunha voto 5,5: Non è in discussione l’impegno, ma in fase di impostazione è poco incisivo. Buono il lavoro oscuro per dare una mano ai suoi, ma tanti gli errori di natura tecnica.

voto 5,5: Non è in discussione l’impegno, ma in fase di impostazione è poco incisivo. Buono il lavoro oscuro per dare una mano ai suoi, ma tanti gli errori di natura tecnica. Strefezza voto 5,5: Più in ombra del solito, non sfonda sulla sua corsia di competenza, trovandosi di fronte ad un Gallo molto diligente. Nel finale è sfortunato: Coulibaly gli cancella con una prodezza il gol del 2-0.

voto 5,5: Più in ombra del solito, non sfonda sulla sua corsia di competenza, trovandosi di fronte ad un Gallo molto diligente. Nel finale è sfortunato: Coulibaly gli cancella con una prodezza il gol del 2-0. Van der Brempt voto 5,5: Eccessivamente prudente in talune circostanze e piuttosto impacciato nella prima mezzora. In crescendo nel finale.

Top e Flop del Lecce

TOP

Falcone voto 7: Dalle stelle alle stalle. Prima sbaglia sul tiro di Nico Paz, costringendo Baschirotto a stendere Cutrone in area di rigore, poi si fa perdonare parando il penalty dell’ex Real Madrid. Il duello con l’argentino prosegue e il classe ’95 risponde presente, come già accaduto in questa stagione. Nel finale, lo punisce anche Cutrone.

voto 7: Dalle stelle alle stalle. Prima sbaglia sul tiro di Nico Paz, costringendo Baschirotto a stendere Cutrone in area di rigore, poi si fa perdonare parando il penalty dell’ex Real Madrid. Il duello con l’argentino prosegue e il classe ’95 risponde presente, come già accaduto in questa stagione. Nel finale, lo punisce anche Cutrone. Dorgu voto 6,5: Complice l’emergenza difensiva, viene chiamato ad interpretare il ruolo di terzino destro, a piede invertito. A tu per tu con un cliente scomodo come Fadera, si dimostra attento e concentrato. Poco aiutato da Pierotti.

voto 6,5: Complice l’emergenza difensiva, viene chiamato ad interpretare il ruolo di terzino destro, a piede invertito. A tu per tu con un cliente scomodo come Fadera, si dimostra attento e concentrato. Poco aiutato da Pierotti. Gallo voto 6,5: Intelligenza e cross tagliati al servizio dei compagni, che non sfruttano il suo raffinato mancino. Bene in ambo le fasi, anche contro uno Strefezza non facile da controllare.

FLOP

Pierotti voto 5: Primo tempo horror dell’esterno offensivo di Giampaolo, poco preciso e precipitoso negli ultimi 20 metri.

voto 5: Primo tempo horror dell’esterno offensivo di Giampaolo, poco preciso e precipitoso negli ultimi 20 metri. Krstovic voto 5: Abbandonato a se stesso, viene completamente assorbito dalla coppia Goldaniga-Kempf, senza avere chances utili per andare al tiro in maniera pulita.

voto 5: Abbandonato a se stesso, viene completamente assorbito dalla coppia Goldaniga-Kempf, senza avere chances utili per andare al tiro in maniera pulita. Oudin voto 5: Entra per dare maggiore sprint sulla fascia destra giallorossa, ma a tratti risulta irritante. Superficialità e mancanza di voglia, ciò di cui il Lecce non aveva certamente bisogno.

