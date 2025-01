Juventus, su Kolo Muani il Napoli ha tentato sgambetto in extremis, cosa cambia col nuovo bomber

Napoli-Juve è più di una semplice gara e lo testimoniano anche le schermaglie di mercato tra i club: da Danilo a Kolo Muani, sono stati giorni roventi

Schermaglie di mercato agitano la vigilia di Napoli-Juventus, big match della 22a giornata di Serie A in programma al Maradona. Già, i bianconeri sospettano che De Laurentiis abbia provato a ritardare il passaggio di Kolo Muani alla Signora, mentre Giuntoli sarebbe stato determinante nel mancato approdo di Danilo alle falde del Vesuvio.

Napoli-Juventus, lo sgambetto di ADL per Kolo Muani

È La Repubblica a rivelare un gustoso retroscena di mercato. In casa Juve c’è chi ipotizza che, sfruttando gli ottimi rapporti con il Paris Saint-Germain, fortificati dalla cessione di Kvaratskhelia, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis abbia chiesto al ds del club transalpino Campos di allungare i tempi per il via libera del prestito di Kolo Muani.

L’obiettivo? Non ritrovarselo contro nella sfida del Maradona. Missione fallita, del resto anche la Juventus ha un certo feeling con i parigini, grazie al legame tra Thiago Motta e Al-Khelaifi, che è pure il presidente dell’Eca, dove i bianconeri hanno fatto ritorno in seguito allo strappo della Superlega. Dunque, i problemi burocratici legati al tesseramento dell’attaccante francese sono stati superati seppur con qualche giorni di ritardo e con ogni probabilità il calciatore sarà anche in campo contro il Napoli.

Dispetti di mercato, la reazione social dei tifosi

I tifosi, e non solo di Juventus e Napoli, si sono scatenati sui social. “Sono sempre esistite le mosse politiche” commenta un utente su X. “Ed ecco che i problemi relativi agli slot dei prestiti assumono tutto un altro significato” punge L’Alpaca.

“Se è vero, spero in una doppietta di Kolo Muani” scrive Fiorenzo. “Paratici lo ha fatto per anni, suvvia” sottolinea Giovanni. “Kolo Maradona Muani” ironizza Gaetano. “Fa parte del mercato, dovesse essere vero non lo troverei scandaloso o riprovevole” chiosa Daniele.

Niente Danilo per il Napoli, la mossa di Giuntoli

La Repubblica si concentra anche sul mancato approdo di Danilo a Napoli, che sembrava ormai certo e che ha provocato un certo fastidio nell’ambiente azzurro. La Juventus, infatti, avrebbe dato l’ok al difensore per risolvere il contratto anticipatamente rispetto alla naturale scadenza fissata a giugno a condizione che non finisse alla corte di Conte.

Il trasferimento in Campania, infatti, sarebbe stato approvato solo dietro indennizzo o in cambio di una contropartita tecnica per non fare un regalo a una diretta concorrente per i piani alti della classifica. Così è stato: alla fine Danilo tornerà in patria per giocare col Flamengo.

Come cambia la Juventus con Kolo Muani

Con l’arrivo di Kolo Muani Thiago Motta ha finalmente un altro attaccante a disposizione, oltre a Vlahovic, con cui peraltro i rapporti sono ai minimi termini per ragioni tecniche e contrattuali.

Il francese, per il quale due anni fa il Psg sborsò 90 milioni di euro quando era in rampa di lancio con l’Eintracht Francoforte, è un vero e proprio jolly offensivo. Può infatti giocare non solo come centravanti, ma anche da esterno – su entrambe le fasce – nella batteria di trequartisti al servizio dell’unica punta.