Diretta live calciomercato martedì 21 gennaio 2025: Milan punta su Gimenez, doppia cessione. Inter su Sucic

Come anticipato ieri sera da calciomercato.com, l’Inter sarebbe interessata a Samuele Ricci centrocampista duttile capace di subentrare alle prime linee nerazzurre all’occorrenza. Un uomo in più a disposizione di Simone Inzaghi e che avrebbe peso, e potenzialità, per crescere ma giocando con continuità. Decisiva sarà la partenza per Roma di Davide Frattesi. E il ruolo del Milan che si era già mosso per il giocatore. Cairo ha blindato Ricci proprio dopo gli assalti subiti, per non trovarsi nella condizione sgradevole di cederlo a parametro zero.