D'Aversa deve fare a meno di Viti e manda Goglichidze, al centro di alcune voci di mercato, in panchina. Nel trio davanti a Vasquez trovano spazio Marianucci e De Sciglio, ex di giornata, insieme a Ismajli. Gyasi e Cacace giocheranno sulle corsie di destra e sinistra, in mezzo ci sono Henderson e Anjorin. Davanti trio tutto azzurro con Esposito e Fazzini a supporto di Colombo.12:20

Dopo aver subito la prima sconfitta in campionato a Napoli e dopo non aver chiuso nel migliore dei modi il girone unico di Champions perdendo in casa contro il Benfica, la Juve di Motta è chiamata al riscatto quest'oggi contro l'Empoli, ancora a caccia di quella vittoria che manca dall'8 dicembre scorso e con un solo punto di vantaggio sul terz'ultimo posto in classifica. Fischio d'inizio alle ore 12.30.12:09