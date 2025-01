Inter-Bologna, tutti contro Pairetto: "Marotta League" nel primo tempo, poi il rigore negato Thuram-Skorupski

Bufera sull'arbitro di Nichelino, si lamentano sia i tifosi rossoblu sia i nerazzurri. Problemi anche per il servizio DAZN: segnalati inconvenienti tecnici nel corso del match.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Alla fine si lamentano tutti. Sia i tifosi dell’Inter, sia quelli del Bologna. Non convince la direzione di gara di Pairetto, l’arbitro designato per il recupero della 19ma giornata di Serie A a San Siro. Dopo un primo tempo in cui il web s’è riempito di polemiche anti-nerazzurre (lo storico hashtag #MarottaLeague tra i più in tendenza sui social), nella ripresa sono stati proprio i sostenitori della squadra di Inzaghi a recriminare. Ma spazio anche per altre “bufere” di passaggio. In tanti, infatti, sono incappati in problemi tecnici nella visione del match. E qualcuno prima se l’è presa con Italiano per la sua condotta spregiudicata, poi gli ha chiesto scusa.

Bastoni-Odgaard, c’era fallo? Rispunta la “Marotta League”

La prima discussione sull’anticipo di Bastoni su Odgaard a centrocampo da cui è nata l’azione del momentaneo 1-1 dell’Inter. C’era fallo del difensore dell’Inter e della Nazionale? Non per il talent arbitrale di DAZN, Luca Marelli, né per il duo in telecronaca Ricky Buscaglia-Marco Parolo. Per i “gufi” della squadra nerazzurra, invece, nessun dubbio. “Anche oggi MarottaLeague”, un commento su X. “Marelli si sentiva anche ‘pazza Inter’ dopo il tuo commento sul fallo di Bastoni”. E ancora: “Quelli che volevano il fallo, inesistente, di Morata su Asllani adesso zitti?”. O anche: “Azione del gol che nasce da un fallo netto di Bastoni“. Oppure: “Adesso manca solo un rigorino e anche questa partita è omologata”.

Inter-Bologna, contatto Thuram-Skorupski: niente rigore

Nella ripresa l’inversione delle lamentele. Sul 2-1 un contatto Thuram-Skorupski in area ha scatenato le proteste, ma di marca nerazzurra. “E figuriamoci se per Marelli non era il solito ‘semplice scontro di gioco’…”, l’ironia di un tifoso dopo l’analisi dell’ex fischietto della sezione di Como. “Il portiere non tocca mai la palla. MAI. Come faccia a non essere rigore questo, non riesco a comprenderlo”, un altro commento. “Quindi Thuram anticipa nettamente Skorupski, viene abbattuto ma non è rigore”, la sottolineatura sarcastica di un altro utente. “Male male qui la Marottaleague…CI MANCA UN RIGORE Pairetto“.

Miracolo Italiano: il tecnico rossoblu dalle critiche agli elogi

La stessa onda l’ha vissuta sulla sua pelle il tecnico del Bologna, Vincenzo Italiano. Prima criticato per i gol subiti in contropiede a San Siro, poi osannato per la grande impresa compiuta. Nel primo tempo un trionfo di contumelie ai danni dell’allenatore nato in Germania: “Già con la Juve era riuscito a farsi rimontare in contropiede nel recupero, stavolta si è superato”. E anche: “Bologna in vantaggio 1-0. Che succede? Prende 2 gol su contropiede. Fuori casa, a San Siro, contro l’Inter. Italiano sta facendo bene con il Bologna quest’anno”. Oppure: “In vantaggio prende due gol in contropiede giocando fuori casa, master class dell’iraniano”. Poi però dopo il 2-2: “Miracolo Italiano! Adesso chiedetegli scusa. Tutti“.

Problemi a DAZN durante Inter-Bologna, boom di segnalazioni

Chi ha fatto un giretto sui social non ha potuto non notare le tantissime segnalazioni relative a problemi tecnici che hanno contrassegnato soprattutto la prima parte di gara. Davvero numerosi gli utenti che hanno segnalato interruzioni nella trasmissione streaming, saltelli, poi anche un lungo periodo di “nero” sullo schermo, con l’impossibilità di accedere alla piattaforma. Problemi concentrati nella prima parte della gara, segnalati per circa 20-30 minuti più o meno tra il quarto d’ora e il 45′. Nella ripresa tutto sembra essere tornato alla normalità, o comunque le lamentele degli utenti sul web si sono drasticamente ridotte.