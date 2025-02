Pagelle Napoli-Udinese 1-1: McTominay non basta a Conte, Ekkelenkamp ringrazia Jesus e Mazzocchi, male Lukaku

Top e flop della partita Napoli-Udinese, valevole per la 24a giornata di serie A 2024/2025: secondo pareggio di fila per la capolista. Nel finale spazio anche per Okafor.

Il Napoli frena ancora. Se il pareggio dell’Olimpico con la Roma aveva lasciato l’amaro in bocca per la beffa subita nel finale di partita, l’1-1 interno con l’Udinese rischia di far scattare il campanello d’allarme. McTominay illude la prima della classe, raggiunta immediatamente dalla perla di Ekkelenkamp. Male Juan Jesus e Mazzocchi, protagonisti in negativo con gli errori che hanno portato al pareggio dei bianconeri.

Napoli-Udinese: quante occasioni al Maradona

Avvio di gara scoppiettante al Maradona. Thauvin impegna subito Meret, poi il Napoli va per due volte vicino al vantaggio prima con McTominay e poi con Politano, ma Sava è attento.

Al 10′ occasione monumentale per l’Udinese: lo scatenato Thauvin riesce a eludere l’intervento di Mazzocchi, cross in mezzo per Lucca che anticipa Di Lorenzo ma non trova la porta da pochi passi. L’undici di Runjaic continua a creare grattacapi alla capolista: Meret sventa su Ekkelenkamp, quindi colpo di testa di Bijol d’un soffio a lato. Poco dopo il 20′ si accende Neres: imbucata per Politano e diagonale sul fondo, con Anguissa che era tutto solo al centro.

Botta e risposta McTominay-Ekkelenkamp

Dopo essersi divorato un gol fatto, al 37′ McTominay sblocca la gara del Maradona: corner di Politano e colpo di testa vincente dell’ex Manchester United. L’Udinese protesta per un presunto fallo di Lukaku, ma per Marinelli è tutto regolare.

Trovato il vantaggio, la capolista decide di complicarsi la vita: incomprensione Meret-Juan Jesus, rinvio sbagliato di Mazzocchi ed Ekkelenkamp pesca il jolly con una traiettoria velenosa da posizione defilata, 1-1.

C’è anche Okafor, ma il Napoli frena ancora

Nella seconda parte della ripresa Conte tenta di svegliare la sua squadra con i cambi: dentro Raspadori, Ngonge e Simeone per Anguissa, Politano e Lukaku. E nel finale c’è spazio pure il debutto di Okafor. Ma gli ospiti si difendono con ordine e per il Napoli arriva il secondo 1-1 di fila dopo quello con la Roma. Scatta il campanello d’allarme?

Le pagelle del Napoli

Meret 5,5: A inizio partita è reattivo sulla conclusione di Thauvin. Si ripete di piede sul tentativo di Ekkelenkamp. Poi, però, non si intende con Juan Jesus e si lascia ingannare dalla traiettoria di Ekkelenkamp.

Regia poco illuminata: avrebbe potuto e dovuto osare di più. McTominay 7: La dura legge di Scott. Sbaglia un’occasione facile facile, ma allo scozzese bastano pochi secondi per rimediare al precedente errore sbloccando la gara di testa.

Top e flop dell’Udinese