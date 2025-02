Verona-Atalanta 0-5, pagelle: ciclone Retegui, poker da record per la rinascita della Dea

Top e flop: Retegui, Ederson, De Roon e Djimsiti i migliori della Dea. Bene anche De Ketelaere. Disastro difensivo del Verona con Coppola e Ghilardi

Atalanta da record. Inizia bene e finisce in gloria la Dea che, con cinque reti, trova una vittoria travolgente al Bentegodi contro l’Hellas Verona. Il vantaggio della Dea arriva al 21′, nato da un’azione di De Ketelaere sulla destra: un tiro del belga si infrange sul palo e finisce esattamente sul piede sinistro di Mateo Retegui che fa tap-in. Tre minuti più tardi arriva un’altra rete del centravanti di Gasperini che, servito in area di rigore da Djimsiti, si gira e batte Montipò con un diagonale sinistro. Al 38′ è arrivato poi il tris di Ederson con un pallone recuperato a centrocampo del Brasiliano e una progressione offensiva fulminea. Non termina il primo tempo senza l’arrivo anche della quarta rete, ancora una volta segnata da Retegui con un destro al volo in area dopo una ribattuta di Montipò da calcio piazzato.

Il buio pesto in casa scaligera per gli uomini di Paolo Zanetti, che non hanno mai dato l’impressione di poter dare del filo da torcere alla Dea se non nei primi 15′, non accenna a placarsi dal 45′ in poi: Retegui raggiunge il poker personale con un gol di sinistro al volo su un assist di De Roon. L’Atalanta sale a quota 50 ma resta ancora al terzo posto in classifica; il Verona piomba al 14° posto a quota 23 punti in Serie A.

Hellas Verona-Atalanta, la chiave tattica della gara

Squadre a specchio in campo con il 3-4-2-1. Il tecnico gialloblù deve far fronte alle pesanti assente di Tengstedt e Serdar oltre che dello squalificato Duda. In mediana, complice la partenza di Belahyane, spazio ai due nuovi Niasse e Bernade, con Tchacthoua e Bradaric confermati sugli esterni. Davanti a Montipò il trio difensivo è composto da Daniliuc, Coppola e Ghilardi, davanti invece c’è Suslov alle spalle di Sarr e Mosquera.

Le scelte di Gasperini: tra i pali allora tocca a Rui Patricio, al centro della difesa l’ex di turno Hien sarà affiancato da Djimsiti e Posch. Cuadardo e Zappacosta preferiti a Bellanova e Ruggeri sulle corsie, al centro non si toccano Ederson e De Roon. In avanti tocca a Samardzic insieme a De Ketelaere a supporto di Retegui.

Il Verona conduce il possesso palla nella prima frazione di gioco e cade nella trappola dell’Atalanta che con il contropiede mette a segno ben 4 reti già nei primi 45′.

Hellas Verona-Atalanta, curiosità: Retegui due reti in 3 minuti

Due gol in tre minuti al Bentegodi per Mateo Retegui. Dopo meno di mezz’ora di gioco l’Atalanta raggiunge il doppio vantaggio contro l’Hellas Verona grazie allo scatenato bomber con la maglia numero 32. Infatti, il primo gol nasce da un’azione sulla destra di De Ketelaere: grande tiro con il destro del belga che però si infrange sul palo, con il pallone che è finito sul piede sinistro di Mateo Retegui. Tap in vincente dell’oriundo e Dea avanti al 21′.

Tre minuti più tardi arriva un’ altra rete del centravanti di Gasperini che, servito in area di rigore da Djimsiti, si gira benissimo e batte Montipò con un diagonale di sinistro.

I top e flop dell’Hellas Verona

Montipò 3. Non riesce ad evitare nulla e Retegui, autore di quattro reti, diventa la più grande paura del portiere veronese.

Non riesce ad evitare nulla e Retegui, autore di quattro reti, diventa la più grande paura del portiere veronese. Coppola 4. Perde completamente la marcatura su Retegui in occasione della prima rete della Dea. Sbaglia tutto e va a vuoto anche nell’occasione del 5-0 subito.

Perde completamente la marcatura su Retegui in occasione della prima rete della Dea. Sbaglia tutto e va a vuoto anche nell’occasione del 5-0 subito. Ghilardi 4.5. Nell’occasione della terza rete subita, perde completamente la marcatura e il tempo su Ederson.

Nell’occasione della terza rete subita, perde completamente la marcatura e il tempo su Ederson. Niasse 5. Esordio mediocre con il Verona. In occasione del secondo gol subito manda in confusione il reparto difensivo illudendo i compagni di voler scalare in marcatura su Retegui.

I top e flop dell’Atalanta

Retegui 10. Quattro reti in un sabato da incorniciare. Segna in ogni modo possibile: al volo, di sinistro, di contro ribattuta e di destro. Non sbaglia un movimento in area ed è capace di trovarsi ogni volta al posto giusto e al tempo giusto. Destinato a diventare un punto fisso anche nella Nazionale italiana.

Quattro reti in un sabato da incorniciare. Segna in ogni modo possibile: al volo, di sinistro, di contro ribattuta e di destro. Non sbaglia un movimento in area ed è capace di trovarsi ogni volta al posto giusto e al tempo giusto. Destinato a diventare un punto fisso anche nella Nazionale italiana. Ederson 7.5. Ruba palla a centrocampo e, in una progressione offensiva, raggiunge l’area di rigore, controsterza e trova una rete (3-0) con un tiro sul palo opposto.

Ruba palla a centrocampo e, in una progressione offensiva, raggiunge l’area di rigore, controsterza e trova una rete (3-0) con un tiro sul palo opposto. De Roon 7. Sigla l’assist per la quarta rete segnata da Retegui con un cross dalla sinistra.

Sigla l’assist per la quarta rete segnata da Retegui con un cross dalla sinistra. Djimsiti 6.5. Abile a fornire l’assist per Retegui in occasione del raddoppio atalantino.

Abile a fornire l’assist per Retegui in occasione del raddoppio atalantino. De Ketelaere 6.5. Gioca tra le linee e si alza in fase offensiva per liberare Retegui in area con i suoi movimenti.

