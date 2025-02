Atalanta: Retegui poker a Verona, battuti record Cantarutti e Ilicic. Quattro gol in 33'

La Dea sta dilagando al Bentegodi, il bomber italo-argentino protagonista con un poker spettacolare: i precedenti nella storia recente

Il primo un po’ fortunato, sfruttando un rimpallo al 21′ dopo un palo di De Ketelaere. Il secondo appena 4′ più tardi: buona imbucata in area per Djimsiti, il quale serve al centro Retegui che ha tutto il tempo per sistemarsi il pallone e battere ancora Montipò con un potente e preciso diagonale sul secondo palo. Il terzo al 44: sugli sviluppi di un calcio di punizione si scatena un flipper con il pallone che colpisce il palo, sulla respinta Retegui scaraventa il pallone in fondo al sacco. Dopo il primo tempo l’Atalanta vince 4-0 al Bentegodi contro il Verona e il grande protagonista è Mateo Retegui, che a inizio ripresa dopo 11′ segna anche il quarto (poker in complessivi 33′, 23 gol stagionali per lui finora).

Dea straripante a Verona

L’altro gol, bellissimo, lo ha messo a segno Ederson ma è indubbiamente Retegui l’uomo copertina. Un’impresa, la sua, che curiosamente vanta altri tre precedenti (di triplette però) di attaccanti bergamaschi a Verona.

La tripletta di Cantarutti al Verona campione d’Italia

Era il 23 marzo del 1986 quando l’Atalanta andò a schiaffeggiare il Verona, che aveva sul petto il tricolore dei campioni d’Italia, con un sonoro 3-0. E tutti e tre i gol furono segnati dal dinoccolato bomber Aldo Cantarutti. Repertorio completo per il centravanti bergamasco: la prima rete con un felino tocco di esterno sinistro, la seconda in semigirata al volo e la terza, e ultima, con un imperioso stacco di testa. Dopo il tris Cantarutti iniziò una sfrenata galoppata verso la curva, togliendosi la maglia e gettandola ai tifosi.

La beffa per Cantarutti

Il giocatore pensava che il tecnico Sonetti gli avrebbe concesso la standing ovation sostituendolo ma non andò così e Cantarutti fu costretto a recarsi sotto la curva per farsi restituire la maglietta.

Il record di Ilicic

Ancor più clamoroso il record di Ilicic: lo sloveno per due volte ha realizzato una tripletta al Bentegodi con la maglia dell’Atalanta, la prima contro l’Hellas e la seconda contro il Chievo. Sia Cantarutti che Ilicic però hanno confezionato le loro prodezze tra primo e secondo tempo, mentre oggi a Retegui è bastato il primo tempo, per l’esattezza 23 minuti (dal 21′ al 44′) per fare tris. E dieci minuti nella ripresa per il poker.

I precedenti di Milik, Inzaghi e Simone

Non è la prima volta che un giocatore segna una tripletta nel primo tempo. Capitò in Champions al napoletano Milik che contro il Genk segnò di rapina sulla papera del portiere avversario al terzo minuto (il secondo gol più rapido di sempre da inizio match in Champions League per il Napoli, dopo quello di Zielinski nel dicembre 2017 contro il Feyenoord), da attaccante d’area di rigore per il 2-0. E su rigore col terzo. Prima di lui c’erano riuscito Simone Inzaghi con la Lazio contro il Marsiglia (nel marzo del 2000) e Marco Simone con il Milan contro il Rosenborg (nel settembre del 1996).

I pokeristi in serie A

Questi gli altri giocatori autori di un poker in A

– Lautaro Martinez: 4 gol in Salernitana-Inter 0-4 (Serie A 2023/24)

– Giovanni Simeone: 4 gol in Verona-Lazio 4-1 (Serie A 2021/22)

– Duvan Zapata: 4 gol in Frosinone-Atalanta 0-5 (Serie A 2018/19)

– Mauro Icardi: 4 gol in Sampdoria-Inter 0-5 (Serie A 2017/18)

– Ciro Immobile: 4 gol in Spal-Lazio 2-5 (Serie A 2017/18)

– Marco Parolo: 4 gol in Pescara-Lazio 2-6 (Serie A 2016/17)

– Dries Mertens: 4 gol in Napoli-Torino 5-3 (Serie A 2016/17)

– Domenico Berardi: 4 gol in Sassuolo-Milan 4-3 (Serie A 2013/14)

– Mauro Icardi: 4 gol in Sampdoria-Pescara 6-0 (Serie A 2012/13)

– Diego Milito: 4 gol in Inter-Palermo 4-4 (Serie A 2011/12)

– Alexis Sanchez: 4 gol in Palermo-Udinese 0-7 (Serie A 2010/11)

– Nicola Pozzi: 4 gol in Empoli-Cagliari 4-1 (Serie A 2007/08)

– Alberto Gilardino: 4 gol in Parma-Livorno 6-4 (Serie A 2004/05)

– Cristiano Lucarelli: 4 gol in Parma-Livorno 6-4 (Serie A 2004/05)

– Alberto Gilardino: 4 gol in Parma-Udinese 4-3 (Serie A 2003/04)

– Christian Vieri: 4 gol in Inter-Brescia 4-0 (Serie A 2002/03)

– Vincenzo Montella: 4 gol in Lazio-Roma 1-5 (Serie A 2001/02)

– Marco Di Vaio: 4 gol in Parma-Bari 4-0 (Serie A 2000/01)