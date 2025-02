Gara probabilmente già ipotecata per l'Atalanta dopo i primi 45 minuti. Il Verona inizia meglio la sfida e va vicino al gol con Daniliuc su calcio d'angolo, poi si scatena la Dea e in particolare Mateo Retegui. Prima l'ex Genoa segna su tap in dopo il palo di De Ketelaere, in seguito riceve da Djimsiti e insacca in diagonale e nel finale conclude di potenza in fondo al sacco dopo una mischia in area in seguito a un calcio di punzione. Nel mezzo anche il gran gol di Ederson che ruba palla a centrocampo e si invola andando a siglare la rete del momentaneo 3-016:00