Denis: "E' vero, mi rivedo in Retegui. Anche se..."

El Tanque commenta l'accostamento col nuovo bomber oriundo della Nazionale avanzato dal direttore sportivo dell'Udinese Pierpaolo Marino

25-03-2023 10:22

Il direttore sportivo dell’Udinese Pierpaolo Marino ha recentemente paragonato Mateo Retegui, il nuovo bomber oriundo della Nazionale, a German Denis. L’ex Napoli, Udinese e Atalanta, sulle colonne di Tuttomercatoweb, ha commentato così l’accostamento:

“Un po’ mi rivedo in Mateo. Sì, il paragone del direttore Marino ci può stare. Magari Retegui ricorda però il Denis dei tempi dell’Atalanta. A me piaceva uscire un po’ dall’area di rigore e partecipare anche alla costruzione del gioco, mentre lui è più un attaccante da ultimi metri. Comunque un po’ ci assomigliamo”. Denis che non ha ancora appeso le scarpette al chiodo, oggi in forza al Real Canapina in Serie D.